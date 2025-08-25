Cómo recuperar fotos y videos eliminados en WhatsApp: guía completa para Android y iPhone

Perder fotos y videos en WhatsApp es un problema común para millones de usuarios. Sin embargo, si tienes una copia de seguridad activa, es posible recuperarlos con unos simples pasos.

Este procedimiento aplica tanto para dispositivos Android como para iPhone y requiere verificar que la opción de respaldo esté configurada correctamente antes de iniciar el proceso.

Asegúrate de que la copia de seguridad automática o manual esté activada. Foto: Composición LR





Pasos para restaurar fotos y videos en WhatsApp

Para recuperar contenido eliminado, primero asegúrate de que la copia de seguridad automática o manual esté activada en WhatsApp. En Android, se utiliza Google Drive, mientras que en iPhone se almacena en iCloud. Es importante que la opción “Incluir videos” esté habilitada en la configuración de la copia.

El procedimiento incluye los siguientes pasos:

Verifica la copia de seguridad más reciente: en WhatsApp, ingresa a Ajustes > Chats > Copia de seguridad y revisa la fecha del último respaldo.

Desinstala la aplicación: elimina WhatsApp de tu dispositivo para que el sistema permita restaurar datos al reinstalarla.

Descarga nuevamente la app: obtén WhatsApp desde la Google Play Store o App Store e instálala.

Configura tu cuenta: ingresa tu número y completa la verificación con el código enviado por SMS o llamada.

Restaura la copia de seguridad: WhatsApp detectará la copia guardada y ofrecerá la opción de restaurarla.

Espera la restauración completa: el tiempo dependerá del tamaño de la copia y de la velocidad de conexión.

Una vez finalizado el proceso, los chats y archivos multimedia recuperados estarán disponibles en la aplicación.

Consejos para evitar la pérdida de archivos

Si después de borrar un archivo se crea una nueva copia de seguridad, solo se podrán restaurar los datos de esa última versión. Por ello, es recomendable activar respaldos automáticos diarios, semanales o mensuales según la necesidad.

Además, antes de desinstalar la aplicación, asegúrate de tener acceso al número registrado, ya que se solicitará un código de verificación. Mantener configuradas las copias periódicas es la mejor garantía para no perder información importante.