WhatsApp: ¿cómo eliminar el fondo de una imagen y convertirla en sticker sin instalar apps externas?

Hace algunos meses, WhatsApp lanzó una actualización que incorporó una herramienta, disponible en Android como en iPhone, que permite crear stickers directamente a partir de imágenes. Gracias a esta función, los usuarios ya no necesitan recurrir a aplicaciones de terceros para generar estas pegatinas y compartirlas fácilmente con sus contactos.

Aunque el creador de stickers de WhatsApp funciona de manera aceptable, muchos usuarios han notado un inconveniente al intentar generar una pegatina con fondo transparente. Por alguna razón, la plataforma no elimina correctamente el fondo, dando un resultado sumamente malo. Afortunadamente, existe una forma sencilla de solucionar este problema.

¿Cómo eliminar el fondo de una imagen?

A diferencia de otros trucos que circulan en internet, este método permite remover el fondo de cualquier imagen, sin la necesidad de descargar aplicaciones extrañas en tu teléfono inteligente. Lo mejor es que funciona en cualquier smartphone, sin importar su marca, solo debes ingresar a Google Chrome (o cualquier otro navegador) y seguir estos pasos:

Abre tu navegador favorito y sitúate en la barra de direcciones

Escribe la siguiente dirección https://www.remove.bg/es

Se abrirá una página que quita los fondos usando inteligencia artificial

Pulsa el botón Cargar imagen y sube la fotografía que deseas convertir en sticker de WhatsApp

Luego de unos segundos, la plataforma le quitará el fondo y podrás descargarla en formato PNG

Luego de haber descargado la imagen con fondo transparente, podrás volverla un sticker para utilizar en tus conversaciones. Esto puedes lograrlo de dos formas: con la herramienta nativa que ofrece WhatsApp o, si lo prefieres, mediante aplicaciones de terceros como Sticker.ly, Personal Sticker Maker o Sticker Maker Studio.

¿Cómo convertir la imagen en sticker de WhatsApp?

Muchos expertos no recomiendan utilizar aplicaciones de terceros para crear stickers. No solo porque la mayoría abusa de los anuncios (que pueden llegar a ser bastante molestos) sino que algunas piden permisos innecesarios para funcionar. Por ese motivo, vamos a enseñarte a crearlos usando la herramienta que Meta incluyó en WhatsApp.