La nueva versión de ChatGPT 5 ha solucionado su principal problema: alcanza un nivel sin competencia

El ChatGPT es creado por Open AI y acaba de ser actualizado. | Foto:Applesfera

Las herramientas de asistencia virtual siguen evolucionando constantemente. Hace unos días, OpenAI dio inicio a la nueva era de ChatGPT-5, la última inteligencia artificial creada para mejorar significativamente la experiencia del usuario y facilitar sus tareas, lo cual ha generado muchas expectativas y controversia.

Sam Altman, CEO de la compañía, ha realizado varios cambios en este nuevo modelo para poder conectar mejor con su comunidad. Entre las mejoras de la IA se incluyen los diferentes modos disponibles para los usuarios de chatbots. Con estos cambios, muchas personas lo han considerado como la mejor IA del mundo.

¿Cuáles son los cambio del ChatGPT-5?

Uno de los principales cambios de ChatGPT-5 son los modos que se han implementado: Auto, Fast, Thinking y Thinking-mini. Esto ayudará a las personas a obtener la información que desean, con respuestas instantáneas, investigaciones y reflexiones detalladas. Además, el chatbot podrá adaptarse a cualquier necesidad que requiera el usuario.

Otro cambio que pedían el público estaba el aumento de palabras. Anteriormente, los que pertenecían a ChatGPT Plus podían enviar 200 mensajes semanales con el modelo Thinking. Ahora, pueden enviar hasta 3.000 mensajes por semana y 196.000 tokens, lo cual facilita las tareas de las personas que envían grandes cantidades de texto.

¿ChatGPT-5 es gratis?

Como toda inteligencia artificial, esta será gratuita, pero tendrá algunas limitaciones. Las personas que solo tengan cuentas gratuitas solo podrán usar el GPT-5 Mini y el GPT-5 Nano. En cambio, las personas que cuenten con la versión de pago tendrán muchos más beneficios, mayor velocidad y un pensamiento más estructurado.

Sam Altman, CEO de OpenAI, indica que los usuarios deben tener un poco de paciencia con esta nueva herramienta, ya que, al tener pocos días de estreno, pueden presentarse algunas fallas, ya que se está desarrollando de a pocos.