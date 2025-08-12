Apple prueba versión avanzada de Siri para controlar apps con comandos de voz en 2026

Apple está desarrollando una versión renovada de su sistema de asistencia que facilitará a los usuarios controlar diversas aplicaciones mediante comandos de voz, gracias a una actualización del framework App Intents. Esta función, aún en pruebas internas, podría lanzarse en el segundo trimestre de 2026, pero con disponibilidad limitada y compatibilidad gradual entre aplicaciones.

El sistema permitirá que ‘Siri’ realice tareas complejas, como buscar, editar y compartir fotos en redes sociales, realizar compras en tiendas virtuales, solicitar viajes en aplicativos de taxis e incluso iniciar sesión en plataformas, todo sin intervención manual.

El nuevo comando de voz se potenciará con IA. Foto: Composición LR/ Apple





Integración profunda con aplicaciones de terceros

Según el periodista Mark Gurman en Bloomberg, Apple ya evalúa esta función en sus propias apps, videojuegos y servicios externos como Uber, AllTrails, Threads, Temu, Amazon, YouTube, Facebook y WhatsApp. Sin embargo, los equipos de desarrollo manifestaron preocupaciones sobre la seguridad y la precisión, especialmente en sectores críticos como salud o banca.

“Los ingenieros han tenido dificultades para garantizar que el sistema funcione con un número suficiente de aplicaciones y con la precisión necesaria en situaciones de alto riesgo. Temen que el software falle en categorías donde la exactitud es crítica, como salud o banca”, indicó Gurman.

Lanzamiento limitado y enfoque en seguridad

El reporte señala que el despliegue de esta versión no será inmediato ni universal. Las capacidades del asistente se limitarán “de forma drástica” en apps con información sensible, e incluso podrían excluirse completamente, para proteger la privacidad y seguridad de los usuarios.

El futuro de Siri y su impacto en dispositivos Apple

La compañía busca potenciar a ‘Siri’ para impulsar su ecosistema de dispositivos domésticos inteligentes, que dependen de un asistente capaz de ejecutar tareas complejas por voz. Gurman explica que sin esta actualización, productos como la pantalla inteligente de Apple podrían quedar rezagados frente a la competencia de Amazon y Google.

El proyecto “LLM Siri” apunta a integrar modelos de lenguaje avanzados, permitiendo a 'Siri' mantener conversaciones naturales y gestionar solicitudes complejas, equiparándose a ChatGPT o Gemini. Esta renovación es clave para cumplir expectativas de usuarios y acelerar los planes de negocio de Apple.