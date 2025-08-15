La nueva función antispam de iOS 26: Siri contestará llamadas desconocidas y pedirá identificarse

Desde que Apple presentó iOS 26, a principios de junio de 2025, miles de usuarios de iPhone están entusiasmados con todas las novedades que llegarán con este sistema operativo. Aunque su lanzamiento oficial todavía no se concreta, los de Cupertino han liberado versiones beta que permiten a algunas personas probar estas nuevas funciones.

Aquellos que descargaron la beta de iOS 26 en su iPhone 16, iPhone 15 u otros modelos compatibles descubrieron que este sistema operativo ha incluido una herramienta que, sin lugar a dudas, ayudará a combatir las molestas llamadas SPAM que provienen de números desconocidos y que suelen interrumpir en los momentos más inoportunos.

¿Cómo funciona el filtro de llamadas de iOS 26?

Según detalla Applesfera, el filtro de llamadas de iOS 26 viene desactivado por defecto, por lo que será necesario ingresar a la configuración para habilitarlo. Una vez activado, todas las llamadas recibidas desde números desconocidos serán contestadas automáticamente por Siri, el asistente virtual de tu iPhone, quien pedirá identificarse.

La persona que llame desde un número desconocido tendrá que interactuar con Siri, y una transcripción de esa conversación aparecerá en la pantalla de tu iPhone. De esta forma, podrás saber si se trata de alguien conocido que no tienes en tu lista de contactos o de un trabajador de un call center que intenta ofrecerte un producto o servicio.

De acuerdo con la publicación, los usuarios de iOS 26 no solo podrán visualizar la transcripción de la conversación, sino que también tendrán la opción de escribir una respuesta si es una llamada indeseada. Si por el contrario es una llamada importante, bastará con presionar el botón ‘Contestar’, ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Cabe resaltar que este filtro antispam solo se activa cuando recibes llamadas de números desconocidos y, si estos no responden a la pregunta de Siri, la comunicación se corta automáticamente. En caso de que la llamada provenga de un número registrado en tu agenda, ingresará con normalidad y tu iPhone sonará o vibrará según lo tengas configurado.

¿Cómo activar la nueva función antispam de iOS 26?

iOS 26 llegará en septiembre, previo al lanzamiento del iPhone 17, así que debes esperar a que la actualización esté disponible. No obstante, puedes descargar la versión beta que ofrece acceso anticipado a todas las novedades, aunque podría presentar algunos problemas o errores propios de una versión en desarrollo. Si decides hacerlo, estos son los pasos para activar la función antispam: