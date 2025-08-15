Google Fotos lanza función para transformar tus imágenes al estilo Pixar, cómic y anime: así puedes usarla

Hace algunos meses, en TikTok y otras redes sociales se puso de moda convertir tus fotografías en dibujos al estilo del estudio Ghibli, usando herramientas de inteligencia artificial. De manera similar, también se volvió tendencia transformar imágenes a otros estilos, como las películas animadas de Disney/Pixar, los cómics clásicos o el anime.

ChatGPT, Grok y otras IA se convirtieron en las herramientas preferidas de miles de usuarios, quienes solo debían subir su foto y escribir un ‘prompt’ para obtener la imagen deseada. Al parecer, Google ha querido sumarse a la moda (aunque un poco tarde), ya que acaba de anunciar su nueva herramienta 'Remix' disponible en Google Fotos.

¿Qué es Remix, la nueva función de Google Fotos?

Cuando alguien menciona Google Fotos, automáticamente pensamos en una aplicación que permite guardar fotografías y videos en la nube de Google, para que no ocupen espacio en nuestro teléfono. Aunque es su función principal, esta plataforma cuenta con otras herramientas menos conocidas, pero muy útiles y Remix es una de ellas.

A través de su blog oficial, la compañía estadounidense anunció que Google Fotos recibirá una nueva función llamada 'Remix', que utiliza IA generativa para transformar cualquiera de tus fotografías que hayas subido en impresionantes estilos artísticos, como animación 3D (similar a Disney/Pixar), anime japonés, cómic americano y bosquejo.

"Esta función de Google Fotos da vida a tu imaginación fácilmente. Explora las posibilidades y convierte una imagen común en arte atractivo y digno de compartir, perfecto para tus redes sociales o tu galería personal", señaló Google. Asimismo, precisó que todavía es experimental, así que las imágenes generadas pueden no coincidir fielmente con la foto original.

A diferencia de ChatGPT u otras inteligencias artificiales, la función Remix de Google Fotos no necesita que escribas un escribir un prompt, ya que solo tendrás que elegir uno de los cuatro estilos establecidos. Además, al ser gratuita, permite que los usuarios puedan usarlas las veces que quieran, sin tener que pagar suscripciones mensuales.

¿Cómo usar Remix para transformar tus imágenes?

Para usar Remix solo necesitas tener Google Fotos actualizado a la última versión. Esta aplicación viene preinstalada por defecto en todos los teléfonos Android, pero en caso de no tenerla, puedes descargarla desde Play Store o App Store. Una vez que la tengas instalada, tendrás que seguir estos pasos para transformar tus imágenes con IA:

Ingresa a la aplicación Google Fotos en tu teléfono

Pulsa el ícono de " + " (Crear nuevo) y verás que aparecen varias opciones

" (Crear nuevo) y verás que aparecen varias opciones Tendrás que elegir " Remix " o "Remezclar"

" o "Remezclar" Luego deberás pulsar el botón Probar ahora

Podrás subir una fotografía de tu celular y elegir uno de los cuatro estilos disponibles

Pulsa el botón Generar y espera unos cuantos segundos

y espera unos cuantos segundos Luego de una breve espera, aparecerá el resultado que podrás descargar en tu teléfono o compartir con tus amigos.

Eso sería todo. Recuerda que para obtener mejores resultados, Google recomienda fotos retrato bien iluminadas y enfocada, pueden ser de una persona o de varias. En caso no te aparezca la función "Remix" en Google Fotos, no debes preocuparte, ya que está llegando de forma paulatina a todos los usuarios, por lo que deberás tener un poco de paciencia.