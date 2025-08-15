HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Cumbre Trump-Putin: negocian un alto al fuego en Ucrania
Cumbre Trump-Putin: negocian un alto al fuego en Ucrania     Cumbre Trump-Putin: negocian un alto al fuego en Ucrania     Cumbre Trump-Putin: negocian un alto al fuego en Ucrania     
Tecnología

Google Fotos lanza función para transformar tus imágenes al estilo Pixar, cómic y anime: así puedes usarla

A diferencia de ChatGPT y otras IA, no es necesario escribir prompts para obtener un resultado. Solo debes entrar a Google Fotos, subir tu foto y elegir uno de los estilos disponibles. Te mostramos cómo hacerlo.

Nueva función está incluida en Google Fotos.
Nueva función está incluida en Google Fotos. | Foto: iprofesional

Hace algunos meses, en TikTok y otras redes sociales se puso de moda convertir tus fotografías en dibujos al estilo del estudio Ghibli, usando herramientas de inteligencia artificial. De manera similar, también se volvió tendencia transformar imágenes a otros estilos, como las películas animadas de Disney/Pixar, los cómics clásicos o el anime.

ChatGPT, Grok y otras IA se convirtieron en las herramientas preferidas de miles de usuarios, quienes solo debían subir su foto y escribir un ‘prompt’ para obtener la imagen deseada. Al parecer, Google ha querido sumarse a la moda (aunque un poco tarde), ya que acaba de anunciar su nueva herramienta 'Remix' disponible en Google Fotos.

PUEDES VER: El iPhone 17 Pro sería más caro que su antecesor: Apple subiría precios por los aranceles de Donald Trump

lr.pe

¿Qué es Remix, la nueva función de Google Fotos?

Cuando alguien menciona Google Fotos, automáticamente pensamos en una aplicación que permite guardar fotografías y videos en la nube de Google, para que no ocupen espacio en nuestro teléfono. Aunque es su función principal, esta plataforma cuenta con otras herramientas menos conocidas, pero muy útiles y Remix es una de ellas.

A través de su blog oficial, la compañía estadounidense anunció que Google Fotos recibirá una nueva función llamada 'Remix', que utiliza IA generativa para transformar cualquiera de tus fotografías que hayas subido en impresionantes estilos artísticos, como animación 3D (similar a Disney/Pixar), anime japonés, cómic americano y bosquejo.

"Esta función de Google Fotos da vida a tu imaginación fácilmente. Explora las posibilidades y convierte una imagen común en arte atractivo y digno de compartir, perfecto para tus redes sociales o tu galería personal", señaló Google. Asimismo, precisó que todavía es experimental, así que las imágenes generadas pueden no coincidir fielmente con la foto original.

A diferencia de ChatGPT u otras inteligencias artificiales, la función Remix de Google Fotos no necesita que escribas un escribir un prompt, ya que solo tendrás que elegir uno de los cuatro estilos establecidos. Además, al ser gratuita, permite que los usuarios puedan usarlas las veces que quieran, sin tener que pagar suscripciones mensuales.

PUEDES VER: Elon Musk acusa a Apple de favorecer a ChatGPT: Sam Altman lo desmiente y lo tacha de hipócrita

lr.pe

¿Cómo usar Remix para transformar tus imágenes?

Para usar Remix solo necesitas tener Google Fotos actualizado a la última versión. Esta aplicación viene preinstalada por defecto en todos los teléfonos Android, pero en caso de no tenerla, puedes descargarla desde Play Store o App Store. Una vez que la tengas instalada, tendrás que seguir estos pasos para transformar tus imágenes con IA:

  • Ingresa a la aplicación Google Fotos en tu teléfono
  • Pulsa el ícono de "+" (Crear nuevo) y verás que aparecen varias opciones
  • Tendrás que elegir "Remix" o "Remezclar"
  • Luego deberás pulsar el botón Probar ahora
  • Podrás subir una fotografía de tu celular y elegir uno de los cuatro estilos disponibles
  • Pulsa el botón Generar y espera unos cuantos segundos
  • Luego de una breve espera, aparecerá el resultado que podrás descargar en tu teléfono o compartir con tus amigos.

Eso sería todo. Recuerda que para obtener mejores resultados, Google recomienda fotos retrato bien iluminadas y enfocada, pueden ser de una persona o de varias. En caso no te aparezca la función "Remix" en Google Fotos, no debes preocuparte, ya que está llegando de forma paulatina a todos los usuarios, por lo que deberás tener un poco de paciencia.

Pasos para usar la nueva función "Remix". Foto: AndroidPhoria

Pasos para usar la nueva función "Remix". Foto: AndroidPhoria

Notas relacionadas
El iPhone 17 Pro sería más caro que su antecesor: Apple subiría precios por los aranceles de Donald Trump

El iPhone 17 Pro sería más caro que su antecesor: Apple subiría precios por los aranceles de Donald Trump

LEER MÁS
Elon Musk acusa a Apple de favorecer a ChatGPT: Sam Altman lo desmiente y lo tacha de hipócrita

Elon Musk acusa a Apple de favorecer a ChatGPT: Sam Altman lo desmiente y lo tacha de hipócrita

LEER MÁS
¿Instalaste este antivirus en tu celular Android? Descubren que en realidad era un peligroso malware

¿Instalaste este antivirus en tu celular Android? Descubren que en realidad era un peligroso malware

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Huawei Y9a: lo bueno y lo malo del smartphone con cámara frontal retráctil

Huawei Y9a: lo bueno y lo malo del smartphone con cámara frontal retráctil

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Madre confiesa que no pudo dormir para acompañar a su hijo al examen de admisión UNI: “Me he levantado a las 2:00 a.m”

Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

Familia de delincuente abatido en Trujillo exige "respeto por el dolor", pero vecinos se indignan: "Ya estamos hartos"

Tecnología

Apple desmiente a Musk sobre favoritismo a Open AI: asegura que las clasificaciones en la App Store son imparciales

¿Por qué no recibes las últimas funciones de WhatsApp? Así puedes actualizar la app rápido

Caída de Twitter: usuarios reportaron fallas en X, la red social de Elon Musk

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD. HH.

Al mismo estilo de los años 90: Carlincatura retrata cómo opera el Gobierno de Boluarte en la toma de decisiones

Santa Rosa: Congreso declara persona non grata a precandidato colombiano que colocó bandera en la Isla Chinería

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota