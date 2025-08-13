HOYSuscripcion LR Focus

Tecnología

¿Instalaste este antivirus en tu teléfono? Descubren que en realidad era un peligroso malware

Aunque prometía proteger tu smartphone, esta aplicación era en realidad un malware camuflado que robaba tu información de forma silenciosa y la enviaba a sus creadores.

LunaSpy comenzó a propagarse a principios del 2025.
LunaSpy comenzó a propagarse a principios del 2025. | Foto: Securelist

Hasta hace algunos años, los virus informáticos solo afectaban a las computadoras; sin embargo, con la popularización de los smartphones (Android y iPhone) los cibercriminales han comenzado a desarrollar malwares que pueden infectar estos dispositivos para robar información privada y acceder a nuestras aplicaciones sensibles, como las bancarias.

Para combatir estos programas maliciosos, varias empresas de ciberseguridad han lanzado antivirus para celulares que, además de proteger contra el malware, ayudan a prevenir estafas como el phishing. Sin embargo, los ciberdelincuentes han aprovechado la popularidad de estas apps para promocionar falsos antivirus, como el caso de LunaSpy.

PUEDES VER: ¿Buscas un celular que tome buenas fotos? Publican ranking de los 10 teléfonos con las mejores cámaras

lr.pe

¿Qué es LunaSpy y qué puede hacer?

Un informe elaborado por Kaspersky, una reconocida agencia de ciberseguridad, reveló que el antivirus LunaSpy (que no estaba disponible en Play Store) era en realidad un malware camuflado. Es decir, en lugar de protegerte de los virus, esta aplicación buscaba robar las contraseñas almacenadas en tu smartphone, así como otros datos sensibles.

De acuerdo al informe, quienes bajaban este falso antivirus permitían que usara la cámara y el micrófono para grabar audio y video. Además, el malware podía leer mensajes de texto, acceder al historial de llamadas y la lista de contactos, grabar nuestra pantalla, rastrear la ubicación en tiempo real y ejecutar comandos de shell arbitrarios.

Los especialistas de Kaspersky descubieron que este software malicioso también robaba el contenido de la galería (fotos y videos). Todas las imágenes recopiladas eran enviadas a los atacantes sin que la víctima se diera cuenta. Es posible que este contenido multimedia sea usados posteriormente para extorsionar a las personas afectadas.

Aunque no lograron subirlo a Play Store, los cibercriminales consiguieron popularizar su falso antivirus a través de aplicaciones de mensajería. Tras robar las cuentas de WhatsApp o Telegram, escribían a los conocidos de la víctima, a quienes le enviaban un link, indicándole que era un antivirus o una herramienta de protección bancaria.

PUEDES VER: ¿Tu iPhone viejo se siente lento? Estos cambios en la configuración lo harán más fluido

lr.pe

¿Cómo proteger tu teléfono de los malwares?

Para reducir el riesgo de infectar tu teléfono con malware, lo más recomendable es instalar aplicaciones únicamente desde Play Store y evitar fuentes externas. Aunque en la tienda de Google se han detectado algunos casos de apps falsas, la mayoría son seguras, ya que pasan por un proceso de revisión antes de estar disponibles para descargar.

De igual manera, debes revisar los permisos que solicita la aplicación que estás instalando en tu smartphone, ya que algunos desarrolladores pueden pedir accesos que no deberían. Por ejemplo, una plataforma de streaming no debería tener acceso a tu lista de contactos, cámara o micrófono para funcionar correctamente.

