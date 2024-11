¿Cómo saber si un amigo utiliza WhatsApp Plus u otra app no oficial? Así podrás detectarlo

A pesar de que WhatsApp ofrece una interfaz amigable y funciones útiles para una comunicación rápida y segura, muchas personas no están satisfechas con ella. Por ese motivo, buscan alternativas que ofrezcan más características. Mientras algunos optan por plataformas conocidas como Telegram o Signal, otros prefieren instalar WhatsApp Plus, una aplicación de mensajería que no es recomendable. ¿Por qué?

¿Qué es WhatsApp Plus?

Mucha gente cree que WhatsApp Plus es una versión 'premium' de WhatsApp y no dudan en descargarla en sus teléfonos inteligentes, ya que desean disfrutar de todas sus funciones. Sin embargo, esta aplicación de mensajería instantánea no pertenece a Meta, en realidad es un MOD (versión modificada) no oficial desarrollado por un tercero que no tiene ninguna relación con la compañía de Mark Zuckerberg.

Debido a que tiene más funciones que la versión original, WhatsApp Plus ha ganado mucha popularidad en TikTok, YouTube, entre otras redes sociales, incluso hay varios medios digitales que enseñan cómo instalarla, pese a ser una aplicación pirata que no se encuentra en Play Store o App Store, es decir, su APK no ha pasado los filtros de seguridad establecidos por Google y Apple, respectivamente.

Como mencionamos, la popularidad de WhatsApp Plus radica en las funciones adicionales que brinda. Por ejemplo, ver mensajes y fotografías eliminadas por tus amigos, descargar estados incluso si fueron borrados, recibir notificaciones cuando un contacto específico se conecta, entre otras características que Meta difícilmente incorporaría en WhatsApp, ya que van en contra de sus políticas.

¿Por qué es peligroso usar WhatsApp Plus?

Para descargar WhatsApp Plus, los usuarios tienen que visitar páginas poco confiables, las cuáles suelen estar llenas de anuncios maliciosos. En caso un amigo (o tu creador de contenido favorito) te proporciona un APK en descarga directa, eso no garantiza que el archivo tenga algún malware oculto en su código, el cual comenzará a trabajar (sin que lo notes) una vez que instales la aplicación.

Quizás no lo sepas, pero muchos cibercriminales ocultan programas maliciosos en aplicaciones populares para infectar dispositivos. Una vez que logran su cometido, pueden robar la información de la víctima (fotos, videos, contraseñas de correo y redes sociales o claves bancarias). Aunque también es posible que lo secuestren y pidan rescate ransomware) o lo utilicen para minar criptomonedas sin que lo notes.

Si no te preocupa que tu información caiga en manos equivocadas, debes saber que Meta suele castigar a quienes utilizan WhatsApp Plus o cualquier otra versión modificada de su aplicación. En su blog oficial, la compañía estadounidense ha advertido a los usuarios a desinstalar estas versiones y volver a la original, de lo contrario, sus cuentas serían suspendidas.

La primera suspensión será temporal, con una duración de 24 horas. Durante ese periodo, no accederás a tus conversaciones y solo verás un reloj con una cuenta regresiva. Una vez que llegue a cero, podrás entrar nuevamente a tu cuenta, pero únicamente para realizar una copia de seguridad y eliminar WhatsApp Plus. Si no cambias a la versión original, el siguiente bloqueo será permanente.

¿Cómo saber si un amigo utiliza WhatsApp Plus?

En la actualidad, existen varias maneras de identificar si alguien, ya sea un amigo, familiar o compañero de trabajo, utiliza WhatsApp Plus u otra versión modificada. Una de ellas es observar los emojis que envía, ya que estas versiones incluyen emoticones que no están disponibles en el WhatsApp original y, por lo tanto, este no puede reconocer.

Otra forma de identificar a un usuario de WhatsApp Plus es que suelen presumir su capacidad para leer mensajes eliminados, ya sea en grupos o conversaciones privadas. Si borras un mensaje y alguien menciona exactamente lo que decía, es casi seguro que está utilizando esta versión modificada, considerada ilegal.

Finalmente, también puedes identificar a un usuario de WhatsApp Plus si, mientras chateas con él, no ves la frase "en línea" o "escribiendo", a pesar de estar activo. Otra señal es que responde a tus estados incluso después de haberlos eliminado. Además, algunos pueden mandar los famosos mensajes "bomba", es decir, textos masivos o repetitivos que pueden saturar tu dispositivo y dificultar su funcionamiento.