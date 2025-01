¿Por qué la tipografía de la PlayStation 3 es la misma que usó la trilogía de Spider-Man?

Cuando Sony presentó la primera versión de la PlayStation 3, el 11 de noviembre de 2006, miles de gamers quedaron impresionados. No solo por la calidad de sus gráficos, también por su diseño. Uno de los detalles más curiosos de la consola está relacionado a su tipografía, que era la misma que Sam Raimi utilizó en la trilogía de películas de Spider-Man. ¿Por qué?

¿Por qué la PlayStation 3 usaba la tipografía de Spider-Man?

En aquel entonces, las películas de Spider-Man protagonizadas por Tobey Maguire fueron un éxito en taquilla, llegando a acumular millones de dólares en todo el mundo. Sony quería que su nueva consola de videojuegos tuviera el mismo éxito, así que aprovechó la enorme popularidad del arácnido para crear una conexión visual con la primera PS3 (modelo Fat).

Según detalla 3DJuegos, esta estrategia de Sony no es una teoría elaborada por los fans, ya que el mismo Ken Kutaragi (ex presidente y CEO de Sony Interactive Entertainment) no tuvo problemas en admitir que la tipografía de la PS3 se basó en aprovechar una marca ya reconocida, que formaba parte de la identidad visual de la compañía.

Teiyu Goto, diseñador del control de PlayStation 1, también confirmó que Sony no quería correr riesgos elaborando una tipografía desde cer. Por ese motivo, prefirieron tomar prestada la de Spider-Man, de la cual ya tenían los derechos cinematográficos. “Si se mira la PS3 de perfil, se puede ver que el contorno es redondeado", sostuvo.

De acuerdo a la publicación, la tipografía que Sam Raimi utilzó en Spider-Man (2002), Spider-Man 2 (2004) y Spider-Man 3 (2007) se llama 'Mata' y se caracteriza por sus "formas estilizadas, líneas alargadas y un diseño que refleja dinamismo". Aunque para muchos pueda lucir un poco anticuada, en su momento, expresaba modernidad.

¿Por qué cambiaron la tipografía de la PlayStation 3?

En agosto de 2009, tres años después de lanzar la PlayStation 3 (modelo Fat), Sony presentó la PS3 Slim, una versión más delgada y menos ruidosa que la original. No solo hubo cambios internos, como la eliminación de la retrocompatibilidad con la PS2, también cambios externos como la eliminación de la tipografía inspirada en Spider-Man. ¿Por qué razón?

Quizás no lo recuerdes, pero la PlayStation 3 no fue un éxito instantáneo, como si lo fue la PS1 y PS2, esto debido a varios factores como su elevado precio, la fuerte competencia (Xbox 360) y falta de juegos. Por ese motivo, Sony decidió relanzarla y cambiar la tipografía por un logo más tradicional. Este nuevo diseño se mantuvo también en la PS3 Super Slim, la última versión que llegó en 2012.