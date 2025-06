¿Tu celular anda lento? Estos errores comunes saturan tu teléfono y disminuyen su rendimiento

Cuando compramos un nuevo teléfono inteligente, este suele funcionar sin inconvenientes, es decir, no tendrá problemas de autonomía, ni de rendimiento. No obstante, con el pasar del tiempo, comenzarás a notar las primeras fallas, no solo relacionadas con la batería (que ahora dura menos), también es probable que sientas tu celular mucho más lento.

En la actualidad, la mayoría de personas está acostumbrada a que su smartphone sea rápido, por lo que cualquier disminución del rendimiento puede causar que piensen en reemplazarlo. Si te encuentras en esta situación, debes saber que no necesitas adquirir un equipo nuevo, ya que existen algunas formas de arreglar un dispositivo lento. Aquí podrás conocerlas.

¿Por qué tu teléfono va lento?

Existen muchas razones que provocan que nuestro teléfono inteligente (Android o iPhone) se ponga más lento. La más común es el desgaste de los componentes internos, aunque esto ocurre luego varios años. En caso tu celular sea relativamente reciente, lo más probable es que los problemas de autonomía sean ocasionados por otra cosa.

También podrían ser causados por una actualización. Apple, por ejemplo, fue demandada hace algunos años, luego de que miles de personas notaran que sus iPhone 6 se ralentizaron tras instalar una nueva versión de iOS. Los de Cupertino admitieron que redujeron el rendimiento de los procesadores, pero no para que compren nuevos modelos, sino para proteger las baterías envejecidas.

Otro motivo que explicaría por qué tu smartphone está lento es por la presencia de algún malware en el sistema. Si sueles instalar apps piratas (WhatsApp Plus, Magis TV, entre otras) o visitas páginas poco confiables es casi seguro que tu dispositivo se infectó con un software malicioso que está consumiendo recursos realizando tareas en segundo plano, sin que lo notes.

Finalmente, los problemas de rendimiento de tu móvil podrían ser causados por falta de almacenamiento. Aunque no lo creas, si la memoria interna de tu equipo está al límite, su rendimiendo cae drásticamente. Esto provoca que navegar por internet, utilizar tus aplicaciones favoritas o hasta tomar fotografías sea una verdadera tortura.

¿Qué errores llenan la memoria interna de nuestro teléfono?

A través de un comunicado, Eduardo Martos, Country Manager de Infinix Perú, reveló 3 errores clásicos que los usuarios de celulares suelen cometer con frecuencia y que provocan que la memoria interna de su equipo se llene. La primera está relacionada con las miniaturas ocultas que, en algunos casos, llegan a duplicar el espacio de las imágenes.

Según explicó el experto, cuando ves una fotografía o video, tu teléfono guarda una copia en miniatura para cargarlo más rápido. Por ese motivo, recomendó entrar a la galería del smartphone y buscar la opción "miniaturas en caché". Seguidamente, tendremos que borrar todos esos archivos para liberar la memoria y repetir el procedimiento cada dos meses.

De igual manera, el especialista aconsejó revisar nuestra carpeta de descargas, ya que muchas personas cometen el error de bajar archivos innecesarios (memes, por ejemplo) que están ocupando valioso espacio. Usa el gestor de archivos de tu celular para buscar la carpeta 'Media' o 'Download' donde se almacenan esta información.

Para finalizar, Martos reveló que aplicaciones como WhatsApp o TikTok guardan datos temporales para funcionar más rápido. Aunque hacen que las aplicaciones abran más rápido, si nunca los borramos pueden llegar a pesar varios gigabytes. Solo debes entrar a los ajustes y buscar una aplicación que tengas instalada. Notarás la herramienta 'Borrar caché' en la opción Almacenamiento.