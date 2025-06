¿Tu teléfono no suena cuando hay un temblor? Así puedes verificar que la alerta de sismos esté activada

El pasado 15 de junio de 2025, mientras miles de peruanos celebraban el Día del Padre, un fuerte sismo de magnitud 6,1 se sintió en Lima y el Callao. De acuerdo al Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico ocurrió alrededor de las 11:35 a.m. y provocó daños materiales, además de cobrar la vida de una persona en el distrito de Independencia.

Segundos antes de que comenzara el temblor, miles de usuarios recibieron una alerta en sus teléfonos, advirtiéndoles que estaba a punto de producirse un movimiento sísmico de gran magnitud. Sin embargo, también hubo personas que expresaron su malestar, ya que sus celulares no les avisaron del sismo, es decir, no sonaron ni enviaron una notificación.

¿Por qué algunos teléfonos sonaron durante el sismo?

En la actualidad, los smartphones fabricados por Samsung, Xiaomi, Motorola, Honor, Vivo, Oppo, entre otras marcas que utilizan Android como sistema operativo, incorporan una función llamada “Alerta de sismos”. Esta característica, incluida de forma nativa, tiene como objetivo advertir a los usuarios cuando está por producirse un fuerte movimiento sísmico.

"Los terremotos ocurren a diario en todo el mundo, y cientos de millones de personas viven en regiones propensas a estos fenómenos. Una alerta temprana puede ayudar a las personas a prepararse para el sismo, pero la infraestructura pública necesaria para detectar y notificar a todos sobre un terremoto es costosa de construir y desplegar", señala Google.

"Vimos una oportunidad de utilizar Android para brindar a las personas información útil y oportuna sobre terremotos cuando usan la Búsqueda de Google, y unos segundos de advertencia para ponerse a salvo junto con sus seres queridos si es necesario. El sistema detecta sismos en todo el mundo y puede alertar a los usuarios antes de que comience el movimiento", añade.

Según detalla Google, existen dos tipos de alertas que se envían cuando ocurre un sismo de magnitud 4.5 o superior. La primera es la "Alerta de peligro" que se emite cuando el temblor es "leve". Se trata de una notificación que respeta la configuración del equipo, es decir, tu celular no sonará si está en modo vibración o con el volumen bajo.

Alerta si el sismo es leve. Foto: Google

También podemos recibir la "Alerta para tomar medidas" que se emite cuando ocurre un sismo de gran magnitud o un terremoto. Esta alerta está diseñada para captar tu atención de inmediato, así que no respetará la configuración del dispositivo. Por ese motivo, activará la pantalla y emitirá una fuerte alarma, incluso si el celular está en silencio o en vibrador.

Alerta si el sismo es fuerte. Foto: Google

¿Cómo saber si la alerta de sismos está activada?

Al tratarse de una función nativa que utiliza el acelerómetro de los celulares Android, no es necesario instalar una app adicional para recibir las alertas de sismo. Si tu teléfono no sonó es muy probable que, sin darte cuenta, hayas desactivado esta opción y no lo recuerdes. Por fortuna, existe una forma de verificar si está habilitada. Aquí te dejamos los pasos:

Entra al menú de ajustes rápidos, deslizando tu dedo desde la parte superior de la pantalla

Verás varias opciones, como Sonido, Modo avión, Bluetooth, Wi-Fi, Ubicación, entre otras

Pulsa Ubicación durante algunos segundos

Se abrirá una nueva ventana. Busca la opción Servicios de ubicación

Al entrar, verás la función Alertas de sismos. Asegúrate que esté activada

También es recomendable activar las funciones "Compartir ubicación de Google" y "Precisión de la ubicación"

Eso sería todo. Al ingresar a la opción Alertas de sismos, verás un mensaje de Google donde explica cómo funciona esta tecnología presente en los teléfonos Android. Además, recalcan que las alertas no está disponible en todos los países y que pueden recibirse antes, durante o después del sismo. Finalmente, también ofrece la posibilidad de ver una demostración del sistema.