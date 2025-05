El primer logo de Apple no era una manzana: así era el complejo diseño original que Steve Jobs detestaba

En la actualidad, todos los dispositivos fabricados por Apple llevan el logo de una manzana mordida, un diseño minimalista que se ha vuelto mundialmente reconocido y del cual Steve Jobs se sentía particularmente orgulloso. Ya sea un iPhone, iPad, Apple Watch o MacBook, todos los productos de esta icónica compañía lucen este símbolo que representa innovación, elegancia y simplicidad.

Lo que pocos saben es que no siempre fue así. En 1976, cuando Apple acababa de ser fundada, el logo original era completamente distinto al que hoy conocemos. Se trataba de un diseño mucho más elaborado y simbólico, alejado del estilo moderno que caracteriza a la marca. Como Steve Jobs lo consideraba anticuado y poco funcional, no dudaron en reemplazarlo rápidamente.

¿Cómo era el primer logo de Apple?

Apple fue fundada el 1 de abril de 1976 por Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne. Precisamente, este último fue el encargado de crear el primer logo de la compañía. El diseño, en blanco y negro, mostraba a Isaac Newton leyendo debajo de un árbol de manzana, justo antes de que uno de sus frutos cayera sobre su cabeza, según indica la tradición.

El logotipo creado por Wayne incluía el nombre de la compañía (Apple Computer Co.), así como la frase “Newton… a mind forever voyaging through strange seas of thought” (“Newton… una mente que viaja para siempre a través de extraños mares de pensamiento”), que podía leerse en el marco. Dicha frase pertenece a William Wordsworth, un famoso poeta inglés.

Aunque Steve Jobs aceptó el logo en un principio, en realidad siempre lo detestó. Lo consideraba anticuado, excesivamente complejo y poco práctico para reproducirse en cajas, anuncios y productos de la compañía. Por fortuna, pudo cambiarlo pocos meses después, aprovechando que Ronald Wayne ya había abandonado Apple, convencido de que la empresa no tendría éxito.

Este fue el primer logo de Apple. Foto: Wikimedia

Quizás no lo sepas, pero Ronald Wayne abandonó la compañía tan solo doce días después de su fundación, vendiendo sus 10% de acciones por apenas US$ 800, aunque tiempo después recibió otros US$ 1500, sumando en total US$ 2300. Como era el único de los fundadores que tenía bienes y familia, temía que si la empresa fracasaba, pudiera enfrentar embargos.

¿Quién creó el logo de la manzana mordida?

El encargado de crear el segundo logo de Apple fue Rob Janoff, un diseñador gráfico que elaboró varias propuestas y se las presentó a Steve Jobs. El icónico fundador de Apple quedó encantado con una que mostraba una manzana mordida, pintada con rayas horizontales de colores, en alusión a que las computadoras de la compañía podían mostrar gráficos a color.

Según Janoff, agregó la mordida para que la manzana no fuera confundida con un tomate o una cereza. Además, este detalle aludía el acto de morder el fruto del árbol del conocimiento. Steve Jobs aprobó el diseño no solo por su simbolismo, sino también porque era sencillo de replicar en sus productos, empaques y campañas publicitarias.

Con los años, el logo de Apple se ha mantenido, pero su estilo ha evolucionado. Atrás quedaron las franjas de colores horizontales, ya que la compañía optó por versiones más sobrias y modernas. Primero lo reemplazó con un tono celeste brillante, luego experimentó con acabados metálicos y finalmente adoptó versiones en negro, blanco y gris, que reflejan el minimalismo y la elegancia.