¿Qué pasó con el tercer fundador de Apple?: pudo haber sido millonario, pero vendió sus acciones en US$ 800

Steve Jobs y Steve Wozniak no fueron los únicos fundadores de la compañía Apple. Pocos saben que había una tercera persona que también formaba parte de esta empresa, pero que decidió abandonarla por temor a que fracasara. Se trata de Ronald Wayne, un ingeniero que era el dueño del 10% de las acciones, las cuales vendió por 800 dólares. ¿Por qué lo hizo?

Aunque es poco conocido, Ronald Wayne tuvo una participación muy importante en la fundación de Apple. No solo diseñó el primer logo de la compañía (Isaac Newton leyendo un libro debajo de un árbol), el cual fue cambiado por la manzana mordida. También se encargó de redactar el manual de instrucciones de Apple I, la primera computadora fabricada por la empresa.

¿Por qué Ronald Wayne abandonó Apple?

Apple fue fundada el 1 de abril de 1976. En un principio, Steve Jobs y Steve Wozniak tenían el 90% de las acciones (45% cada uno), mientras que el 10% restante le pertenecía a Ronald Wayne. Él, a diferencia de sus socios, no era tan joven (41 años), incluso tenía más experiencia, ya que había trabajado para Atari, una legendaria empresa de videojuegos.

A pesar de que Apple tenía un enorme potencial, Wayne dudó de que tuviera éxito, por lo que decidió abandonarla después de 12 días. Jobs y Wozniak se sorprendieron, pero aceptaron pagarle por sus acciones. Como recién estaban empezando, solo le dieron US$ 800. Luego de un año, le entregaron US$ 1500 restantes. Es decir, en total, recibió US$ 2300.

Steve Jobs, Ronald Wayne y Steve Wozniak fundaron Apple en 1976. Foto: iPhoneros

Al ser preguntado por qué abandonó Apple, Ronald Wayne reveló que tuvo miedo de perder sus ahorros. En aquel entonces, los 3 fundadores habían solicitado varios préstamos al banco que, en caso no pagaran, podría provocar que embarguen sus bienes. Al ser jóvenes, Wozniak y Jobs no tenían mucho que perder, contrario a Wayne, quien tenía casa y autos propios.

De no haber abandonado la empresa que fundó, Ronald Wayne sería millonario, esto debido a que el 10% de las acciones (que el vendió por US$ 2400) valen unos 300.000 millones de dólares en la actualidad. El tercer fundador de Apple ha manifestado, en varias ocasiones, que no le gusta mirar al pasado y prefiere enfocarse en sus nuevos proyectos.

No obstante, si reveló que hay algo de lo que se arrepiente: No es haber abandonado Apple, una de las compañías más exitosas del mundo, sino haber vendido un documento original de su fundación por solo 500 dólares. Esto porque, luego de algunos años, se enteró de que ese documento se subastó por 1,6 millones de dólares.

¿Qué hace Ronald Wayne en la actualidad?

Según detalla Genbeta, Ronald Wayne actualmente tiene 90 años y vive en Nevada. Debido a que es un hombre muy inteligente, trabajó en varias empresas, incluso construyó varios inventos famosos, como el conmutador de cables para las computadoras de campaña en la primera Guerra del Golfo, así como unas máquinas tragamonedas aprobadas por la comisión estatal.

Actualmente, Ronald Wayne ya está retirado y todas las quincenas se acerca a cobrar su cheque del seguro social. Una parte de ese dinero suele usarla en un casino local, con la esperanza de que obtener el premio mayor que se le escapó hace 49 años, cuando decidió abandonar Apple, una empresa que hoy vale millones de dólares.