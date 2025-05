El día que arrestaron a Bill Gates: la curiosa razón por la que detuvieron al creador de Microsoft

Actualmente, debemos tener mucho cuidado con las imágenes que encontramos en internet, ya que muchas de ellas (por muy verídicas que parezcan) pueden ser falsas. Sin embargo, también es posible toparnos con fotos que parecen ficticias, pero son 100% auténticas. Una de las más sorprendentes es una fotografía que muestra a Bill Gates, luego de ser arrestado por la policía de Estados Unidos.

La fotografía fue tomada en 1977, cuando el fundador de Microsoft tenía apenas 22 años. En dicha imagen, tomada por la policía de la ciudad de Albuquerque (Nuevo México), podemos apreciar a Bill Gates sonriendo para su ficha policial. Seguro la habrás visto en internet y pensaste que era un meme. Pero no, esta detención fue real y aquí te contamos la historia detrás de ese curioso momento.

¿Por qué arrestaron a Bill Gates?

Contrario a la imagen de filántropo que busca proyectar actualmente, la actitud de Bill Gates cuando era joven distaba mucho de ser ejemplar. En ese entonces, era conocido por su carácter competitivo y por usar estrategias cuestionables para eliminar a sus rivales. Uno de los casos más recordados fue el de Netscape, el navegador que fue desplazado por Internet Explorer tras una maniobra deshonesta.

Volviendo a la historia de la fotografía en la que Bill Gates aparece arrestado, desde que se viralizó en internet comenzaron a circular diversas teorías. Algunas afirmaban que había sido detenido por abuso de alcohol, consumo de drogas o por haber realizado un hackeo importante; sin embargo, nada de eso es cierto. En una entrevista brindada a la revista Time, el mismo empresario reveló lo sucedido aquel día.

Según indicó Bill Gates, su arresto ocurrió el 13 de diciembre de 1977, cuando la policía de Albuquerque lo detuvo, en dos oportunidades, por manejar a exceso de velocidad. Primero recibió una advertencia por pasarse una señal de alto; sin embargo, después de continuar su camino, volvió a cometer la misma infracción y, al ser intervenido nuevamente, confesó que no tenía su licencia.

"Me pararon, no tenía licencia de conducir y me metieron con todos los borrachos toda la noche. Por eso, el resto de mi vida, siempre he intentado llevar una buena cantidad de dinero en efectivo conmigo. Me gusta la idea de poder pagar la fianza”, relató Bill Gates. Además, precisó que el auto que usaba en ese momento (un Porsche) era de su amigo Paul Allen, cofundador de Microsoft.

Un detalle curioso es que Bill Gates no ha sido el único empresario tecnológico que tuvo un incidente con la policía de Estados Unidos. Steve Jobs también estuvo a punto de ser arrestado por no pagar una multa que le impusieron en 1975. Sin embargo, como logró cancelarla en ese mismo instante, evitó ser detenido. Por ese motivo, no existe una foto policíal del fundador de Apple.

La silueta de Bill Gates arrestado aparece en Outlook 2010

En 2010, Microsoft lanzó una nueva versión de Office que, además de Word, Excel y Power Point, incluía otros programas como Outlook. Este software permitía recibir y enviar correos electrónicos, también facilitaba la gestión de contactos, la programación de fechas importantes en el calendario, la toma de notas, entre otras muchas otras funciones.

Fue en este programa donde le hicieron una 'broma' a su legendario fundador. Resulta que los contactos sin foto de perfil aparecían con una silueta que, a simple vista, parecía carecer de importancia. Sin embargo, al compararla con la imagen de Bill Gates en su ficha policial, vemos que usaron esa fotografía para la silueta de Outlook.