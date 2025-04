WhatsApp dejará de funcionar el 5 de mayo: estos teléfonos ya no serán compatibles con la app

Meta, la compañía fundada por Mark Zuckerberg, acaba de confirmar que, a partir del 5 de mayo de 2025, varios teléfonos inteligentes dejarán de ser compatibles con WhatsApp. Esto significa que esos celulares dejarán de recibir soporte y sus usuarios no podrán entrar a la aplicación para enviar mensajes, compartir fotos o videos, ni realizar o recibir llamadas y videollamadas.

Quizás no lo sepas, pero cada cierto tiempo, la empresa estadounidense informa qué dispositivos (Android o iOS) se volverán incompatibles con WhatsApp, la app de mensajería más utilizada en el mundo. Aunque no revelan los modelos específicos, sino solo los sistemas operativos, en muchos casos es posible deducir qué smartphones serán los perjudicados.

¿Qué teléfonos se quedan sin WhatsApp el 5 mayo de 2025?

Si tienes un celular Android, no debes preocuparte por quedarte sin WhatsApp, ya que el anuncio afecta solamente a los usuarios que poseen un celular de Apple, especialmente modelos antiguos. A partir del 5 de mayo de 2025, solo serán compatibles los iPhone que funcionen, como mínimo, con el sistema operativo iOS 15.1, el cual fue lanzado en 2021.

En la actualidad, WhatsApp funciona en los iPhone con iOS 12 en adelante. No obstante, desde la fecha indicada, los usuarios ya no podrán utilizar la aplicación de mensajería en estos teléfonos. Lo mismo ocurrirá con aquellas personas que tengan un iPhone con iOS 13 e iOS 14, sistemas operativos lanzados en 2019 y 2020, respectivamente.

La única forma de salvarte de esta purga es actualizar el sistema operativo de tu iPhone a iOS 15.1 o una versión más reciente. Aunque la mayoría de teléfonos puede hacerlo, existen algunos modelos (demasiado antiguos) que quedarán atascados en iOS 14, iOS 13 o iOS 12. Estos equipos son el iPhone 5s (2013), iPhone 6 (2014) y iPhone 6 Plus (2014).

Es decir, a partir del 5 de mayo de 2025, las personas que tengan un iPhone 5s, iPhone 6 o iPhone 6 Plus no podrán ingresar a WhatsApp ni aprovechar sus múltiples funciones. Si tienes alguno de estos smartphones, la única forma de seguir utilizando la aplicación de mensajería es comprar un iPhone más reciente o usar un dispositivo Android compatible.

¿Qué teléfonos siguen siendo compatibles con WhatsApp?

En su página web, la compañía Meta confirmó que los teléfonos Samsung, Xiaomi, Motorola, Honor, Oppo, Realme, Vivo, entre otras marcas que usan Android, seguirán siendo compatibles con WhatsApp, siempre y cuando funcionen (como mínimo) con Android 5, conocido también como Android Lollipop, un sistema operativo que Google lanzó en 2014.

Por el momento, los desarrolladores de WhatsApp no han informado sobre ninguna 'purga' que afecte a los dispositivos Android. En cuanto a los teléfonos desarrollados por Apple, seguirán recibiendo soporte todos los modelos que sean compatibles con iOS 15.1, siendo el iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7 e iPhone 7 Plus los modelos más antiguos.

En caso de que tengas alguno de estos iPhone antiguos o un teléfono Android que funcione con Android 5, debes tener presente que tu celular podría ser el próximo en la lista. Es decir, en la siguiente "purga", lo más probable es que la compañía Meta deje de brindarle soporte. Así que, mejor ve ahorrando para adquirir un equipo con un sistema operativo más reciente.