Se volvió rico tras venderle WhatsApp a Mark Zuckerberg: hoy se arrepiente y lamenta la situación de la app

Aunque WhatsApp le pertenece a Meta, la compañía de Mark Zuckerberg, esta empresa no desarrolló la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo. En realidad, esta plataforma fue creada originalmente por Jan Koum y Brian Acton, dos programadores que, en 2014, decidieron vender su compañía por 19.300 millones de dólares.

Tras la compra de WhatsApp, la app de mensajería empezó a aumentar su popularidad de forma exponencial, gracias a la inclusión de nuevas funciones, como las llamadas y videollamadas. Sin embargo, esto no impidió que algunos exmiembros de la compañía, como Neeraj Arora, se arrepintieran de la venta y lamentaran la situación actual de la plataforma.

¿Quién es Neeraj Arora?

Neeraj Arora fue director de negocios (CBO) de WhatsApp, incluso después de que la aplicación fuera comprada por Facebook (ahora llamada Meta). Sin embargo, a finales del 2018, anunció su salida de la empresa. Esta renuncia pasó luego de que Jan Koum y Brian Acton (creadores de la app) decidieran dejar de trabajar para la empresa de Mark Zuckerberg.

"Es hora de seguir adelante, pero no puedo estar más orgulloso de cómo WhatsApp continúa tocando a las personas de muchas maneras diferentes todos los días. Estoy seguro de que WhatsApp continuará siendo el producto de comunicación simple, seguro y confiable durante los próximos años. Voy a tomarme un tiempo para recargarme y pasar tiempo con mi familia", sostuvo en ese entonces.

En 2022, cuatro años después de haber renunciado a Meta, Neeraj Arora utilizó su cuenta de X para manifestar que lamenta la situación de WhatsApp y se arrepiente de haberla vendido, a pesar de que esa transacción lo volvió millonario. Incluso aseguró que otros exejecutivos de la compañía piensan igual que él, aunque no reveló sus nombres.

¿Qué dijo Neeraj Arora sobre WhatsApp?

“Originalmente, WhatsApp ganaba dinero cobrando 1 dólar a los usuarios por descargar la app. Cuando empezamos a hablar sobre la compra, dejamos muy clara nuestra postura: no se extraen datos de los usuarios, no habrá anuncios y no habrá seguimiento multiplataforma. Facebook y su gerencia estuvieron de acuerdo, y pensamos que creían en nuestra misión”, señaló.

"Hoy en día, WhatsApp es la segunda plataforma más grande de Facebook (incluso más grande que Instagram o Messenger). Pero es una sombra del producto en el que pusimos todo nuestro corazón y que queríamos construir para el mundo. Y no soy el único que se arrepiente de haber pasado a formar parte de Facebook", agregó Neeraj Arora.

"Las empresas tecnológicas deben admitir cuando han actuado mal. Nadie sabía al principio que Facebook se convertiría en un monstruo de Frankenstein que devoraba los datos de los usuarios y escupía dinero sucio. Nosotros tampoco", finalizó el mensaje.