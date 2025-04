El primer iPhone que Steve Jobs presentó no funcionaba bien: así ocultó los problemas y engañó a todos

Steve Jobs tuvo que seguir un guión para que el iPhone no colapsara. Foto: The Indian Express

Cuando Steve Jobs presentó el primer iPhone, el 9 de enero de 2007, millones de personas quedaron boquiabiertas con este moderno celular. Su impacto fue enorme, ya que ofrecía conexión a internet, una cámara de fotos, un reproductor de música y una pantalla táctil que manejabas con los dedos, en lugar de tener botones físicos, los cuáles eran comunes en los teléfonos de la época.

A diferencia de los lanzamientos actuales, luego de la presentación del primer iPhone, tuvieron que pasar varios meses para que llegara a las tiendas. Los usuarios recién pudieron comprarlo el 29 de junio de 2007, es decir, más de cinco meses después. Este retraso se debió a que el celular no estaba listo durante su presentación, un detalle que Steve Jobs conocía a la perfección.

¿Cómo fue el engaño de Steve Jobs?

En 2013, seis años después de la presentación del primer iPhone, la revista 'The New York Magazine' elaboró un reportaje para conocer más sobre el histórico lanzamiento de Apple. Por ese motivo, entrevistaron a varios exempleados de la compañía, entre ellos Andy Grignon, quien se desempeñaba como ingeniero senior y era responsable de los módulos de comunicación.

Grignon, quien ingresó a Apple como becario y pasó más de 20 años en la compañía, confesó que el primer iPhone (el que Steve Jobs mostró al público a comienzos de 2007) no funcionaba correctamente y estaba lleno de errores, los cuales podrían haber hundido a la compañía de la manzana mordida si se hubieran manifestado durante la histórica presentación.

Por ejemplo, si querías oír una canción, esta se reproducía a medias; también había fallos con los videos que se bloqueaban constantemente. Además, no era posible realizar operaciones simultáneas, ya que el iPhone se reiniciaba por falta de memoria. En resumen, se trataba de un prototipo cuyo sistema operativo podía colapsar y dejar mal parada a Apple.

Steve Jobs estaba al tanto que el primer iPhone no estaba terminado, pero no tenía intención de posponer el lanzamiento. Por ese motivo, sus ingenieron idearon un truco para engañar al público: el fundador de Apple tenía que seguir un guión al 'pie de la letra' y no desviarse. Además, tendrían varios prototipos idénticos listos, por si el equipo principal terminaba fallando..

Es decir, durante la presentación del primer iPhone, cuando Jobs utilizaba el dispositivo, tenía que realizar las tareas en un orden específico elaborado por su equipo de desarrollo. Solo de esta forma podría evitar que el celular se bloqueara frente al público. Si cometía algún error, lo más probable es que el teléfono de Apple hubiera colapsado y todos lo habrían visto.

Steve Jobs lo tenía todo planeado

Otro problema que tenía el primer iPhone estaba relacionado con el Wi-Fi, ya que podía presentar fallas durante la presentación. Para evitar que eso ocurra frente al público (muchos de ellos expertos de la tecnología) Steve Jobs pidió modificar el software del AirPort para que opere en frecuencias reservadas para Japón. Esta idea resultó y el teléfono tuvo una señal estable.

Las llamadas telefónicas eran también una preocupación para el icónico fundador de Apple, así que se reunió con la empresa AT&T, quienes aceptaron instalar una torre móvil portátil que garantizara una buena cobertura. No obstante, Grignon reveló que todos los prototipos estaban diseñados para mostrar siempre las 5 barras de señal, así la conexión sea nula.

Gracias a la estrategia preparada por su equipo y las previsiones que Steve Jobs había tomado, la presentación del iPhone fue un rotundo éxito que, hasta el día de hoy, es considerada como un hito en la industria tecnológica. Durante ese lanzamiento, el fundador de Apple siguió el guión que se había aprendido y mostró todas las funciones de su nuevo teléfono.

Por ejemplo, empezó mostrando la música y los videos, luego navegó por diversas páginas web, envió mensajes de texto, hizo una llamada, tomó fotos y mostró la galería, incluso utilizó Google Maps para buscar un Starbucks cercano. Todos los presentes quedaron impactados con tan avanzada tecnología, pero lo que no sabían es que dicho equipo no estaba terminado.