Steve Jobs odiaba este accesorio y lo consideraba innecesario: Apple lo lanzó tras su muerte

A Steve Jobs no le gustaba este accesorio que era muy popular. Foto: iPadizate

En 1996, Apple estaba a punto de declararse en bancarrota, debido a algunas malas decisiones tomadas por sus ejecutivos. Una de ellas fue despedir a Steve Jobs, uno de sus fundadores. Para evitar el colapso, decidieron recontratarlo y seguir sus estrategias, las cuales llevaron a la compañía de la manzana mordida a volverse una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo.

Tras el regreso de Steve Jobs, Apple empezó a resurgir con varios productos innovadores, entre ellos el iPhone, el primer celular con conexión a internet que no tenía teclado físico, sino una pantalla táctil. Durante el lanzamiento, el empresario no solo elogió sus características, sino que también manifestó su rechazo hacia cierto accesorio (muy popular) que él consideraba innecesario: el stylus.

¿Qué dijo Steve Jobs sobre el stylus?

El primer iPhone fue presentado el 9 de enero de 2007, durante la Macworld Conference & Expo en San Francisco. El encargado de anunciar este producto fue Steve Jobs, quien comenzó a hablar sobre todas las novedades que ofrecía este celular: además de permitir hacer llamadas y enviar mensajes, podías escuchar tu música favorita, conectarte a internet y tomar fotografías.

No obstante, lo que más llamó la atención del público fue que, a diferencia de otros celulares de la época, el iPhone no contaba con un teclado físico, si no con una pantalla táctil, en la que aparecía un teclado virtual cuando era necesario. Aunque este diseño fue muy criticado por varias personas (como el CEO de Microsoft, Steve Ballmer) se volvió tendencia, ya que otras marcas también lo adoptaron.

Durante la presentación del iPhone, Steve Jobs enumeró todos los beneficios de las pantallas táctiles, las cuales no solo permitían aprovechar mejor el espacio para mostrar contenido, sino que también facilitaban la interacción directa usando las yemas de los dedos. Seguidamente, el fundador de Apple manifestó su rechazo hacia los lápiz ópticos (stylus) que muchas marcas usaban en ese entonces.

"¿Quién quiere un stylus? Tienes que tomarlo, guardarlo, se te pierde, agg. Nadie quiere uno. Nosotros vamos a utilizar el mejor apuntador del mundo, con el que nacimos todos: nuestros dedos", señaló Steve Jobs, quien acompañó sus palabras con un gesto de desagrado que provocó la risa de todas las personas que asistieron a la presentación del primer iPhone.

¿Cuándo Apple lanzó su propio Stylus?

Mientras Steve Jobs estuvo con vida, la compañía de la manzana mordida nunca lanzó un stylus para sus productos, ya que eso iría en contra de las declaraciones de su legendario fundador. No obstante, esa postura cambió el 2015, cuatro años después de la muerte del empresario estadounidense, quien falleció a causa de un cáncer de páncreas.

En aquel entonces, Tim Cook (actual CEO de Apple) realizó un evento para presentar el iPad Pro, una tablet que se volvió tendencia en las redes sociales, aunque no precisamente por sus características, sino porque durante la presentación, los de Cupertino también revelaron el Apple Pencil, un lápiz óptico que permitía a los usuarios una mayor precisión.

"El Apple Pencil te permite recrear cualquier tipo de efecto, hasta el mínimo píxel, dándote más creatividad y libertad que antes”, dijo Tim Cook en ese entonces. Actualmente, la empresa estadounidense sigue vendiendo este accesorio a 79 dólares, también tiene una versión Pro que cuesta 129 dólares. Ambos son compatibles con varios modelos de iPad.