¿Por qué Microsoft salvó a Apple de la bancarrota? Bill Gates no era amigo de Steve Jobs, pero lo necesitaba

Cuando piensas en Apple, automáticamente la asocias con una empresa tecnológica multimillonaria, ya que el iPhone, el iPad, la MacBook, entre otros dispositivos, son muy populares en la actualidad. Sin embargo, el éxito no siempre acompañó a la compañía fundada por Steve Jobs, que estuvo a punto de quebrar de no haber sido por Bill Gates y Microsoft.

Que Bill Gates rescatara a Apple de una inevitable bancarrota resulta bastante curioso, ya que no era amigo de Steve Jobs e incluso habían mantenido una fuerte rivalidad durante años. No obstante, esta decisión no fue un acto de generosidad, sino una estrategia del fundador de Microsoft, quien quería que su competencia siguiera en pie. ¿Por qué?

¿Por qué Microsoft salvó a Apple de la bancarrota?

En 1996, Apple enfrentaba una de las peores crisis de su historia, con una caída considerable en sus ventas durante los últimos años. Para evitar que la compañía se declarara en bancarrota, sus ejecutivos tomaron una decisión clave: volver a contratar a Steve Jobs, quien años atrás había sido despedido en medio de disputas internas.

El regreso de Steve Jobs marcó un antes y un después en la historia de Apple. En un movimiento inesperado, decidió aliarse con su principal competidor: Microsoft. Para sorpresa de miles, la empresa fundada por Bill Gates invirtió 150 millones de dólares, salvando a su rival que, en ese momento, solo fabricaba computadoras.

La conferencia Macworld de 1997 no solo marcó el regreso oficial de Steve Jobs, también sirvió como escenario para anunciar su cooperación con Microsoft. Durante el evento, Bill Gates apareció en un video para hablar sobre los términos del acuerdo y el futuro de ambas compañías. No obstante, en lugar de generar entusiasmo, su intervención fue recibida con abucheos.

En aquel entonces, muchos se preguntaron por qué Bill Gates decidió darle un salvavidas a Apple, su principal rival. Lejos de ser un gesto de caridad, esta jugada respondía a una estrategia bien calculada. Quizás no lo sepas, pero Microsoft enfrentaba una creciente presión por parte de la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos, que los investigaba por prácticas monopólicas.

Recordemos que, por esos años, Netscape presentó una demanda antimonopolio contra Microsoft, argumentando que la inclusión de Internet Explorer en Windows ponía en desventaja a otros navegadores. Aunque la empresa salió victoriosa, Bill Gates sabía que las autoridades lo tenían en la mira, así que invirtió en Apple para garantizar su supervivencia.

De este modo, no solo evitaba la quiebra de la compañía de la manzana mordida, sino que también reforzaba la percepción de que había un mercado competitivo. Gracias a esta estrategia, las autoridades estadounidenses no podían acusarlo de monopolio ni obligarlo a dividir su empresa, como suele ocurrir en estos casos.

¿Qué condiciones puso Microsoft para invertir en Apple?

La condición más destacada fue que Apple debía abandonar sus demandas por presuntas violaciones de patentes en Windows, lo que evitó problemas legales para Microsoft. Además, los de Cupertino se comprometieron a incluir Internet Explorer como navegador predeterminado en Mac OS, asegurando así la presencia de Microsoft en el ecosistema de Apple.

Otra condición clave fue la continuidad del desarrollo de Microsoft Office para Mac, lo que permitió a Apple seguir siendo una opción viable para los usuarios profesionales. Asimismo, Microsoft adquirió acciones de la compañía rival, pero sin derecho a voto, lo que significaba que no tendría control sobre la dirección de Apple.