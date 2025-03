Estos son los teléfonos en los que WhatsApp dejará de funcionar a partir de mayo de 2025

Los desarrolladores de WhatsApp acaban de hacer un anuncio que sorprendió a miles de cibernautas en las redes sociales. En mayo de 2025, varios celulares dejarán de ser compatibles con la aplicación de mensajería instantánea. Es decir, si eres dueño de alguno de estos teléfonos inteligentes, no podrás conversar con tus amigos, enviar imágenes, realizar videollamadas, etc.

Actualmente, WhatsApp está disponible en una enorme variedad de dispositivos móviles (Android y iPhone). No obstante, cada cierto tiempo, Meta emite un comunicado para informar que algunos sistemas operativos antiguos dejarán de recibir soporte. Aunque la compañía de Mark Zuckerberg no ha revelado los modelos exactos, es posible descubrirlos. ¿Cuáles son?

¿Qué celulares se quedarán sin WhatsApp en mayo de 2025?

En su web oficial, la empresa estadounidense informó que, a partir del 5 de mayo de 2025, solo serán compatibles con WhatsApp los iPhone que funcionen, como mínimo, con el sistema operativo iOS 15.1, el cual fue lanzado a finales del 2021. Es decir, si tienes un celular con iOS 14, iOS 13 e iOS 12, dejarás de tener acceso a la plataforma de mensajería.

Debido a que el iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus no pueden actualizarse a iOS 15, serían los principales modelos afectados por la 'purga'. En caso tengas un iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus u otros modelos superiores, no tienes de qué preocuparte, ya que tu dispositivo móvil seguirá recibiendo soporte de WhatsApp.

No obstante, los modelos más antiguos que todavía tendrán soporte (iPhone 6S y iPhone 6S Plus) posiblemente sean elegidos en la siguiente 'purga', por lo que es recomendable adquirir un teléfono más actual. De esta manera, garantizas que el sistema operativo no sea tan antiguo y pueda seguir siendo compatible con WhatsApp y otras aplicaciones.

A partir del 5 de mayo de 2025, varios iPhone serán incompatibles con WhatsApp. Foto: captura

"Los dispositivos y el software cambian con frecuencia, de modo que revisamos periódicamente los sistemas operativos que admitimos y hacemos las actualizaciones correspondientes. Cada año analizamos qué dispositivos y software son los más antiguos y tienen el menor número de usuarios", señalaron los responsables de WhatsApp.

¿Qué celulares seguirán siendo compatibles con WhatsApp?

Si tienes un iPhone con iOS 12, iOS 13 o iOS 14 que no pueda actualizarse, solo podrás utilizar WhatsApp hasta el próximo 5 de mayo de 2025. Luego de esa fecha, la aplicación de mensajería dejará de funcionar en tu teléfono, impidiéndote acceder a tus conversaciones. La única solución que existe es comprar un teléfono más reciente.

Con respetcto a los celulares Android, la compañía de Mark Zuckerberg no ha confirmado ninguna purga. Hasta el momento, son compatibles con WhatsApp todos los teléfonos que funcionan, como mínimo, con Android 5, conocido también como Android Lollipop, un sistema operativo que fue lanzado en 2014, hace más de 10 años.

Si tienes un celular Android que compraste recientemente, no deberías preocuparte de que tu dispositivo se quede sin soporte. Igual puedes verificar la versión de Android entrando a los ajustes del sistema operativo. Si funciona con Android 14, Android 13, Android 12 o Android 11, no hay nada que temer, ya que seguirás usando WhatsApp durante mucho tiempo.