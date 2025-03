¿Estás seguro de que nadie entró a tu Facebook? Así puedes descubrir si alguien accedió a tu cuenta

Proteger nuestra cuenta de Facebook es fundamental. Muchas veces, los ataques cibernéticos pueden pasar desapercibidos, es decir, sin que nos demos cuenta, un intruso podría estar accediendo a nuestra cuenta. Esto le permitiría hacer publicaciones sin permiso, iniciar charlas con nuestros amigos, revisar conversaciones pasadas, entre otras acciones.

Si sospechas que alguien desconocido ha entrado a tu Facebook pero no sabes cómo confirmarlo, debes saber que la plataforma creada por Mark Zuckerberg cuenta con una herramienta para detectar accesos no autorizados. Lo mejor es que, al ser una función nativa, no necesitas descargar aplicaciones de terceros en tu dispositivo.

¿Cómo saber si un intruso entró a mi cuenta de Facebook?

Para descubrir si una persona extraña accedió a nuestra cuenta de Facebook sin permiso, tenemos que buscar una opción secreta que está ubicada en la configuración. Una de las ventajas es que no solo podemos utilizar esta herramienta desde una computadora, también desde un celular o tablet, donde hayamos descargado la aplicación.

Desde una computadora

Inicia sesión en tu cuenta de Facebook.

Entra a la opción Configuración y privacidad. Luego a Configuración

Pulsa en la sección Centro de cuentas de Meta

Selecciona la opción Contraseña y seguridad

Elige la opción ¿Dónde iniciaste sesión' y elige Facebook

Eso sería todo. Verás un listado de dispositivos en los que has iniciado sesión en tu cuenta de Facebook. En condiciones normales, solo deberían aparecer equipos de tu propiedad; sin embargo, si detectas uno que no reconoces o cuya ubicación resulta desconocida, esto indicaría que alguien ajeno ha accedido a tu cuenta sin autorización.

Desde un teléfono o tablet

Abre la aplicación de Facebook

Pulsa el ícono de tres línea horizontales, ubicado en la esquina superior derecha

Presiona el ícono de tuerca

Entra al Centro de cuentas de Meta

Ve a Contraseñas y seguridad

Elige la opción '¿Dónde iniciaste sesión?'

Verás una lista con todos los dispositivos

¿Qué hacer si un extraño entró a mi cuenta de Facebook?

Si no aparece ningún teléfono inteligente, computadora o tablet que no reconozcas, significa que ninguna persona ajena tiene acceso a tu cuenta de Facebook. No obstante, si identificas un dispositivo desconocido ubicado en un país o localidad diferente a la tuya, entonces tus sospechas se confirman: alguien extraño ha ingresado a tu cuenta.

Para eliminar esos dispositivos, desplázate hasta el final de la lista en tu teléfono, tablet o computadora. Allí encontrarás una opción llamada "Seleccionar dispositivos para cerrar sesión", la cual debes pulsar. Luego, elige los equipos extraños y elimínalos. Finalmente, se recomienda cambiar la contraseña y activar la autenticación en dos pasos para mayor seguridad.