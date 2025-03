Ni bloquear el número ni responder: esto debes hacer para acabar con las llamadas SPAM para siempre

Todos hemos sido, al menos una vez en la vida, víctimas de las molestas llamadas SPAM, las cuáles suelen interrumpirnos en los momentos más inoportunos para ofrecernos algún producto o servicio. Aunque la mayoría de personas solamente recibe una o dos llamadas al día, hay quienes pueden recibir más de veinte o treinta, lo que es claramente un serio problema.

Muchas personas contestan, ya que creen que podría tratarse de algún conocido que quiere contactarlos. Otros optan por bloquear el número telefónico, creyendo que de esta forma los dejarán en paz. No obstante, suelen llevarse una gran decepción al notar que estas llamadas SPAM continúan desde otro número. Por suerte, existe una forma de librarte para siempre.

¿Quiénes hacen estas llamadas SPAM?

Debido al incremento de la delincuencia en Perú, mucha gente piensa que las llamadas SPAM son hechas por delincuentes (extorsionadores o estafadores) que buscan robarles su dinero; sin embargo, esto no siempre es cierto. Aunque es posible que haya algunos criminales detrás de estas llamadas, la mayoría son efectuadas por personas que trabajan en un call center.

Actualmente, muchas empresas (bancos, operadoras telefónicas, proveedores de internet, etc.) contratan "call centers" para que se contacten vía telefónica con sus clientes (o potenciales clientes) y les ofrezcan algún producto o servicio. Por lo general, estos centros de llamada operan de lunes a viernes en horario de oficina. Por eso no te llaman en en la noche o los fines de semana.

Para aumentar la productividad de sus empleados, los call centers suelen trabajar con un programa que llama a todas las personas que están en su base de datos. Si contestas la llamada, el sistema te contactará inmediatamente con un trabajador disponible. En caso no haya ninguno desocupado, cortará la comunicación para volverte a llamar más adelante.

Por ese motivo, muchas de las llamadas SPAM realizadas por call centers se cortan apenas respondemos, ya que en ese momento, no hay un trabajador disponible que pueda atenderte. Bloquear el número telefónico no sirve de nada, ya que el software que usan estas empresas tiene cientos de números (bastante similares) que utilizan para poder llamarte.

¿Cómo evitar las llamadas SPAM para siempre?

Si recibes demasiadas llamadas SPAM y el producto o servicio que te ofrecen no te interesa en lo absoluto, lo que puedes hacer es pedir que borren tu número telefónico de su base de datos. El problema es que muchos call centers no lo hacen. En estos casos, solo te queda bloquear las llamadas entrantes de números desconocidos que no están en tu agenda.

Todos los teléfonos, sean Android o iPhone, tienen esta opción de forma nativa, así que no será necesario que instales apps de terceros, como TrueCaller o GetContact. No obstante, debes tener presente que solo recibirás llamadas de personas que están en tu lista de contactos. Si no tienes agregado a un familiar, compañero de trabajo u otro conocido, este no podrá llamarte.

No obstante, si una persona te conoce y en verdad desea comunicarse contigo, lo más probable es que se ponga en contacto utilizando otros medios, como WhatsApp. En caso estés esperando una llamada importante (del trabajo al que postulaste) no es recomendable activar esta opción, ya que corres el riesgo de que la empresa te descarte porque no pudo comunicarse.

En Android

Ingresa a la aplicación Teléfono de Google

Pulsa el ícono de tres puntos, ubicado en la esquina superior derecha

Se desplegará una lista de opciones. Deberás elegir 'configuración'

Entra a 'números bloqueados'

Verás la opción 'bloquear números desconocidos' desactivada por defecto

Tienes que habilitarla y guardar los cambios.

También es recomendable activar el identificador de llamadas

Para eso, vuelve a la configuración de la aplicación Teléfono de Google

Elige la opción Identificador de llamada y SPAM

Habrá dos opciones desactivadas: Ver ID de emisor y SPAM, y Filtrar llamadas de SPAM

Procede a activar ambas.

En iPhone