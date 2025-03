¿Qué sucede con tu cuenta de WhatsApp si tu teléfono no se conecta a internet en 4 meses?

Cuando instalas WhatsApp en tu smartphone, sea Android o iPhone, Meta recomienda que revises los términos y condiciones de la aplicación de mensajería instantánea. Esto te permitirá conocer el funcionamiento de la plataforma, sus principales funciones, así como informarte sobre las conductas prohibidas y las sanciones que podrías recibir por utilizarla de manera incorrecta.

Aunque este reglamento contiene información sumamente importante, la mayoría de los usuarios de WhatsApp no lo lee, lo que provoca que desconozcan información interesante. Un ejemplo de ello es lo que sucede con nuestras cuentas si nuestro teléfono inteligente no se conecta a internet (por Wi-Fi o datos móviles) durante un período de 4 meses. Aquí vamos a contarte.

¿Qué ocurre con tu cuenta de WhatsApp si tu celular no tiene internet por 4 meses?

Si leemos detenidamente los términos y condiciones de WhatsApp, descubriremos que Meta, la compañía de Mark Zuckerberg, puede eliminar nuestra cuenta permanentemente si permanecemos inactivos durante un período prolongado. Según la publicación, esta decisión se tomará si no usamos la aplicación de mensajería durante 120 días, aproximadamente 4 meses.

Es importante precisar que WhatsApp solo borrará las cuentas de los usuarios cuyos smartphones hayan permanecido sin conexión a internet durante 120 días. También perderán su cuenta aquellas personas que, por alguna razón, desinstalaron la aplicación de sus celulares. Es decir, si intentan iniciar sesión después de 4 meses, notarás que toda tu información ha sido eliminada.

Las personas que sufren el robo de su teléfono inteligente también podrían perder su cuenta de WhatsApp, en caso no inicien sesión en otro dispositivo. Si tardas más de cuatro meses en comprarte un nuevo celular, cuando intentes abrir tu cuenta verás que todas tus conversaciones y grupos fueron eliminados. Lo peor es que esa información no podrá recuperarse.

Lo mismo ocurre con personas que viajan a zonas muy alejadas que no cuentan con conexión a internet. Si llegan a estar más de 120 días en ese lugar (donde no hay Wi-Fi y los datos móviles no funcionan), al momento de querer abrir su cuenta de WhatsApp, no podrán hacerlo. La app les obligará a crearse una nueva desde cero, sin sus grupos e información almacenada.

Si tienes un amigo, familiar u otro conocido que falleció recientemente, es probable que su cuenta todavía esté activa. Sin embargo, luego de cuatro meses de inactividad, WhatsApp la eliminará permanentemente. No obstante, si alguien de su familia está usando su teléfono y entra regularmente a la aplicación de mensajería, entonces no se borrará.

¿Por qué WhatsApp elimina tu cuenta permanentemente?

Muchas personas se preguntarán por qué Meta elimina las cuentas de WhatsApp luego de cuatro meses de inactividad y la respuesta es muy sencilla. Sucede que, en muchos países, las operadoras tienen la costumbre de reciclar los números telefónicos de clientes que fallecieron o que los dieron de baja. Es decir, tu número antiguo posiblemente pertenezca a otra persona actualmente.

Si WhatsApp no eliminará la información de sus usuarios luego de cuatro meses de inactividad, una persona que recibió el número telefónico de un fallecido, sin querer terminaría entrando a su cuenta de WhatsApp. Esto significa que podría abrir sus conversaciones, revisar las fotos y videos que recibió o envió, incluso tendría todos sus contactos.

"A fin de mantener la seguridad, limitar la retención de datos y proteger la privacidad de nuestros usuarios, se eliminan las cuentas de WhatsApp que permanecen inactivas durante más de 120 días. Se considera que hay inactividad cuando el usuario no se conecta. Para que la cuenta esté activa, se necesita contar con internet. Si el usuario tiene abierta la app en su dispositivo, pero no está conectado, la cuenta quedará inactiva", señala Meta en sus términos y condiciones.

"El contenido almacenado localmente en el dispositivo del usuario antes de la eliminación de la cuenta permanecerá allí hasta que se elimine WhatsApp del dispositivo. Cuando un usuario se vuelve a registrar en WhatsApp en el mismo dispositivo, reaparece el contenido almacenado localmente", añade la compañía estadounidense.