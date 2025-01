A los 20 años, Darren Watkins Jr., más conocido en internet como IShowSpeed, se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del mundo digital. Con un estilo único que combina humor, espontaneidad y una energía contagiosa, ha sabido conquistar a millones de seguidores en plataformas como YouTube y Twitch.

El joven estadounidense, nacido el 21 de enero de 2005 en Cincinnati, Ohio, comenzó su trayectoria en 2016 con transmisiones de videojuegos que apenas captaban la atención de uno o dos espectadores. Sin embargo, su dedicación y carisma pronto lo llevaron a superar esos modestos inicios para convertirse en un ídolo de las nuevas generaciones. Ahora, su influencia trasciende fronteras, y su llegada a Perú es prueba del impacto cultural que ha generado en todo el mundo.

¿Quién es IShowSpeed?

Darren Watkins Jr. es el nombre detrás del seudónimo que ha revolucionado las redes sociales. Desde sus primeras transmisiones, enfocadas en videojuegos como NBA 2K y Fortnite, Speed mostró un estilo irreverente que rápidamente conectó con una audiencia joven. Con el tiempo, su contenido evolucionó para incluir retos, reacciones y eventos en vivo que han capturado la atención de millones.

Sin embargo, fue su carácter impulsivo y momentos controvertidos lo que, aunque le generaron críticas y odio en internet, hicieron lo hicieron crecer en el ciberespacio. Speed ha sabido aprender de sus errores y continuar construyendo su marca personal. Actualmente, cuenta con más de 35 millones de suscriptores en YouTube y 28 millones de seguidores en Instagram, consolidándolo como un referente entre los streamers más exitosos del planeta.

IShowSpeed es uno de los streamers más exitosos a nivel mundial. Foto: REUTERS/Stephanie Lecocq.





¿Cómo Speed se convirtió en millonario a los 20 años?

El camino al éxito de IShowSpeed no fue fácil. Al principio, sus transmisiones no lograban gran alcance, pero su persistencia y su capacidad para reinventarse lo ayudaron a superar los desafíos iniciales. En un momento señaló que su vida era Youtube y ver One Piece. Con el tiempo, muchos clips de Speed se hicieron virales en redes como TikTok, aumentando su popularidad.

El verdadero despegue llegó en 2021, cuando alcanzó su primer millón de suscriptores en YouTube. Desde entonces, Speed ha diversificado sus fuentes de ingreso mediante acuerdos publicitarios, donaciones de sus fanáticos y la monetización de sus videos.

Su fortuna, estimada en varios millones de dólares, refleja no solo su popularidad, sino también su habilidad para capitalizar su autenticidad y su conexión con el público. A los 20 años, Speed es un ejemplo de cómo las plataformas digitales pueden transformar vidas.

Speed ha visitado en febrero países de Sudamérica como Colombia, Ecuador, Chile, Argentina y Uruguay. Foto: iShowSpeed.





¿Cuándo llega Speed a Perú?

La llegada de IShowSpeed a Perú es uno de los eventos más esperados por sus seguidores locales. Como parte de su gira por Sudamérica, el streamer arribará al país a finales de enero de 2025. Según reportes, se espera que realice una transmisión especial desde Lima, donde podría compartir escenario con Andy Merino, conocido como El Zeein, un popular creador de contenido peruano.

Además, su visita podría incluir recorridos por lugares emblemáticos de la capital y una inmersión en la reconocida gastronomía peruana.