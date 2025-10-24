El influencer español se despidió de sus seguidores en un último video publicado en sus redes sociales. | Foto: composición LR/TikTok

Juan Jyoza, un influencer español dedicado a las reseñas gastronómicas, publicó recientemente un emotivo video de despedida, días después de revelar que le queda poco tiempo de vida debido a un cáncer de colon en etapa 4. Su mensaje no solo marcó el cierre de su canal, sino también el inicio de una profunda reflexión sobre la vida, la gratitud y el legado que deja a su comunidad digital.

El mensaje final del influencer a sus seguidores horas antes de su sensible fallecimiento

En su video de despedida antes de fallecer, grabado desde la habitación del hospital donde permanece internado, Juan Jyoza compartió con sus seguidores su estado de ánimo y el duro proceso médico que ha enfrentado, incluyendo quimioterapias y una cirugía de emergencia por una perforación intestinal. En ese sentido, expresó su profundo agradecimiento por el apoyo constante que ha recibido durante su batalla contra el cáncer de colon.

El streamer español falleció a causa de un cáncer de colon este 23 de octubre. Foto: IG - Juan Jyoza

''Este video es para motivarlos porque hay mucha gente en el sofá, siéntate en algo que te guste. Haz algo porque te gusta y no te centres en los números porque todo llega. Gracias por el apoyo, no olvides vivir'', reflexionó.

Asimismo, aprovechó para aconsejar a las personas que disfruten cada momento de la vida y no se dejen consumir por preocupaciones superficiales. Por ello, subrayó que cada segundo es valioso para enfocarse en uno mismo y atreverse a hacer cosas diferentes que realmente generen felicidad y satisfacción personal.

''Muchas veces estás en el sofá, tío, y lo que no tienes es ganas. Y las ganas son tonterías porque hay gente... O sea, no estoy diciendo que un problema sea mayor que otro, pero bueno, yo ya no tengo mucho tiempo. Ese es el problema. Si tienes tiempo, puede hacer cosas''. declaró.

Streamer Juan Jyoza: ¿cuándo fue diagnosticado de cáncer de colon?

El sevillano de 28 años ganó gran popularidad en 2023, cuando creó su canal de YouTube dedicado a la gastronomía. Gracias a su dedicación y pasión por la comida, compartía con entusiasmo sus experiencias en restaurantes y supermercados, probando productos virales y acercando a sus seguidores al mundo culinario desde una perspectiva cercana y auténtica.

Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, tras haber alcanzado una gran popularidad en su comunidad de YouTube, la historia de Juan Jyoza dio un giro inesperado. Luego de someterse a varias pruebas médicas por un malestar persistente, recibió un diagnóstico devastador: padecía cáncer de colon en fase terminal, por lo que con gran pesar, relató la mala noticia en uno de sus videos.

En los últimos tiempos, el propio influencer admitió que, a pesar del duro momento que atravesaba a nivel personal, su canal de YouTube le sirvió como motivación y le permitió tener la mente totalmente ocupada en lo que más lo apasionaba.

La despedida de Juan Gyoza que conmovió a sus seguidores

La reacción de su audiencia no tardó en llegar, y cientos de usuarios dejaron mensajes de aliento y apoyo, reflejando un profundo gesto de empatía hacia el joven influencer español. Muchos expresaron su gratitud y admiración por el youtuber, quien compartió con sinceridad sus sentimientos ante el difícil momento que está atravesando y se despidió con un rostro totalmente afligido antes de que su círculo más cercano anunciara su triste pérdida el 23 de octubre.

"Gracias por estar allí. Esto quedará en el infinito en internet, así que podrán ver mis videos para siempre y cuando deseen. Espero que les sirva cuando necesiten motivación, porque sé que les ayudará a seguir avanzando en muchos proyectos", sentenció con una voz que reflejaba su tristeza.