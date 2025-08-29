Canal de YouTube OtroMood se reinventa y estrena cuatro nuevos programas desde setiembre

El canal de YouTube OtroMood arranca pronto con una propuesta fresca y cargada de energía juvenil. Desde el 1 de septiembre, los seguidores podrán disfrutar del lanzamiento de cuatro nuevos programas que llegan con un estilo innovador y pensados para conectar con una audiencia que busca entretenimiento, información y tendencias en un mismo espacio.

Los estrenos incluyen AstroMood, un espacio esotérico dedicado al mundo de la astrología; MoodCast, un espacio de conversación relajada con invitados especiales; FullMood, donde la diversión y el lifestyle juvenil toman protagonismo; y TechMood, orientado a lo último en tecnología y cultura digital. Con esta variada oferta, OtroMood busca convertirse en el canal favorito de los jóvenes en YouTube.

FullMood, buena vibra y cero floro

Micaela Caballero, Shanny, Gianpiero Araniz y Rodrigo Tapia son la apuesta perfecta para una conversación real con cero floro con los expertos de las redes para tener su visión sobre lo que está en tendencia y en la vida.

Full Mood es uno de los programas que se estrenará en OtroMood. Foto: La República.

AstroMood, un espacio esotérico y cercano a ti

Jhan Sandoval, uno de los astrólogos más queridos y acertados del medio, llega con una nueva propuesta centrada en temas esotéricos, entrevistas, consultas en vivo y reacciones, con un estilo directo y empático que te sumergirá en el mundo espiritual y místico del Perú.

Moodcast, actualidad y cultura pop en un lugar

La Langosta, Josué Parodi y Marli Pissani estarán en OtroMood con una propuesta con información que se entiende, se cuestiona y se disfruta, sin solemnidad. Podrás conocer mejor a tu artista favorito, con experiencias personales, temas virales dilemas modernos y todo referente a la cultura pop.

Elenco de MoodCast. La República.

TechMood, innovación con buena vibra

Por su parte, Leonel Delgado y Martín Reyes desarrollarán en OtroMood una propuesta innovadora sobre la tecnología sin tecnicismos para hablar de Gadgets, apps e innovación para la vida diaria.

Con esta nueva temporada, OtroMood apuesta por contenidos originales que mezclan diversión, actualidad y mucha buena vibra. Si buscas un espacio diferente en YouTube para mantenerte al día con lo que te gusta y pasarla bien, no te pierdas los estrenos de AstroMood, MoodCast, FullMood y TechMood desde este 1 de septiembre.