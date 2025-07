Abby y Roro fueron las protagonistas de la cuarta pelea de La Velada del Año 5. Las creadoras de contenido españolas se enfrentaron 'cuerpo a cuerpo' en el ring, luego de semanas de tensiones y fuertes declaraciones entre ambas. La pelea generó altas expectativas en el público, quienes se reunieron en el Estadio La Cartuja para ver el combate de boxeo. Tras tres rondas, fue la streamer quien se alzó como ganadora sobre la influencer, según decisión dividida de los jurados.

Este resultado no solo generó incomodidad entre el público presente, que abucheó a Abby en el momento que intentó dedicar su triunfo a su familia y seguidores; sino que, en Twitch, millones de usuarios mostraron su inconformidad y calificaron esta polémica victoria de la joven streamer como 'el robo del siglo'. Los internautas también aprovecharon otras plataformas en redes sociales para protestar por la decisión de los jueces.

Usuarios critican La Velada del Año 5 tras declarar a Abby como ganadora

Tras el anuncio de los presentadores y la decisión de los jueces que declararon a Abby como vencedora frente a RoRo, los comentarios de la transmisión en vivo en Twitch se llenaron de críticas. Muchos de los internautas expresaron su desacuerdo con el fallo final y cuestionaron la organización de La Velada del Año 5.

"Robo histórico", "No es La Velada del Año, es el robo del año", "Robo a RoRo", "Le robaron la victoria a RoRo", "Qué tal robo", "La diferencia de altura fue criticado desde el comienzo, se ve que no querían que ganen RoRo", "Menuda velada", "Una pelea muy desigual", "Esto no es una velada, sino un robo", "¿Por qué ganaría Abby?", "Devuélvame mi suscripción", "No entiendo, si Abby solo retrocedía", "¿Cómo va a ganar Abby?", fueron algunos de los comentarios que se lee.

Ibai Llanos pidió respeto a Abby tras abucheos en el estadio

Tras el fuerte abucheo en el recinto español, el creado de contenido y organizar de La Velada del Año, el streamer español Ibai Llanos pidió respetar a Abby, tras vencer a RoRo en el encuentro de box amateur.

"Pido también a la gente aplauso y un poco de respeto. Lo pido de corazón porque creo que es alguien (Abby) que ha hecho un gran esfuerzo y creo que todo el mundo se merece recibir el cariño", se escuchó decir al popular creador de contenido.