Víctor Caballero, más conocido como Curwen, asistió junto a Gerardo Pe y compañeros de Habla Good al set de ‘Esto es guerra’ para apoyar a Mario Irivarren en la final de la pretemporada. Sin embargo, varios seguidores notaron la incomodidad del periodista mientras se desarrollaba el programa. Ahora, en la última emisión de 'Brutalidad política', el creador de contenido explicó que la razón por la que quiso dejar el set fueron los malos tratos que recibieron por parte de los productores y el personal de producción del reality.

Asimismo, Curwen indicó que en realidad no quería asistir al set de América TV, pero que lo hizo más por compromiso que por una verdadera intención de participar en el programa. "Me dicen: 'Víctor, todo el podcast va a ir a una transmisión en vivo por la final de Esto es guerra'. Yo no quería ir. Bueno, yo dije: 'No voy a ser el fastidioso que no va'. Así que fui. Pero no me gustó cómo me trataron", indicó el periodista.

Curwen expone malos tratos que recibió en 'EEG'

Según explicó Curwen, durante la transmisión en vivo, el equipo de producción de 'Esto es guerra' los retiraba constantemente de los lugares donde se sentaban, ya que estos estaban reservados para los participantes del reality. Sin embargo, esta situación no ocurrió solo una vez, sino que se repitió en varias ocasiones a lo largo del programa.

"No me gustó como me trataron. Botándome de un lado a otro. (Decían) 'No te puedes sentar ahí'. Entonces, ¿para qué chu*** aceptan invitados si los van a tratar como una m*****? Si no quieren gente (en el set) no acepten gente. Yo no estoy ahí porque necesito de ustedes. Me importa un pin***. No me interesa", explicó.

"Yo estoy ahí porque tengo que cumplir con este trabajo. ¡Hay que ahí se siente los guerreros'! A mí que chu*** los guerros. No me gustó como me trataron. Así de sencillo. Yo quería irme, quería largarme", añadió.

Curwen reacciona a la participación de Mario Irivarren en 'EEG'

Durante la transmisión en vivo para el canal de YouTube Good Time, Curwen aprovechó para lanzar una frase cargada de sarcasmo al evaluar la actuación de Mario Irivarren en 'Esto es guerra'. “Excelente, impecable”, soltó mientras le daba la mano, entre risas y con tono burlón.

El momento, que mezcló humor con una pizca de ironía, no pasó desapercibido. Los seguidores del canal celebraron el comentario y destacaron la buena vibra que el grupo llevó al set, así como la química entre sus integrantes.