Mario Irivarren revela que se someterá a operación urgente y preocupa a sus seguidores: "Me ahogo al hablar"

Mario Irivarren sorprendió a sus seguidores al revelar en el programa Good Time que enfrenta una grave dificultad respiratoria que lo afectó durante un largo tiempo. El chico reality compartió que, debido a su condición, pronto deberá someterse a una operación. Según explicó, por momentos siente que no puede respirar correctamente, lo que le dificulta hablar y realizar actividades cotidianas. La noticia causó gran preocupación entre sus fans, quienes expresaron su apoyo y solidaridad.

El malestar de Mario Irivarren: pronto se someterá a operación

En el podcast, Mario detalló su malestar, describiendo cómo se ahoga al hablar y cómo, cuando intenta conversar por mucho tiempo, se ve obligado a respirar por la boca para poder continuar. "¿Quieren saber por qué no puedo hablar? No puedo respirar, me ahogo, y cuando hablo mucho, tengo que respirar por la boca. No me pasa el aire. Cuando respiro por la boca y hablo mucho, me mareo", comentó Mario, dejando claro lo difícil que se ha vuelto su día a día.

El influencer no ocultó su frustración y añadió que, aunque disimula la situación, es algo con lo que vive constantemente. Mario también reveló que, debido a esta condición, decidió hacerse una resonancia para entender mejor la causa de sus problemas respiratorios. El diagnóstico fue claro: tiene el tabique desviado, producto de un accidente en su niñez, lo que sigue ocasionado la inflamación de sus cornetes. "Todos los días sufro con esta h*. De verdad, no respiro, y cuando no respiro bien por la nariz, cuando hablo me ahogo. Es una h* vivir así", expresó con sinceridad, mostrando el nivel de incomodidad y angustia que enfrenta.

Mario Irivarren se operó tres veces la nariz

Anteriormente, el chico reality confesó que se sometió a dos intervenciones previas a su participación en el programa Combate, con la esperanza de mejorar su respiración y apariencia. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados, lo que le dejó una experiencia traumática.

El joven explicó que, debido a la complejidad de operar una nariz que ya había sido intervenida dos veces, comenzó a buscar un nuevo especialista. Finalmente, encontró al doctor César Antezana Delgado, quien realizó la tercera operación, la cual, según Mario, fue un éxito.