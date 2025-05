Después de los enfrentamientos y malos entendidos entre Jean Villon, el Sr. Pollito y Cries in Quechua, y darse a conocer sobre el cierre del streaming Vibra Good, tras tres semanas de estreno, Ale Morey utilizó su cuenta de TikTok para enviar un fuerte mensaje a sus 'haters'. La influencer recibió fuertes críticas hacia su persona por parte de los usuarios durante su participación como conductora del podcast.

"Yo sé que no transmito mucha buena vibra. Sé cuál es mi tono de voz. Sé como me expreso. Sé cuáles son mis caras. Sé todo de mí. Soy yo al final de cuentas lo que están viendo. Y siendo yo conecté con ciertas personas, me odiaron otras y todo bien porque al final de cuentas yo no iba a cambiar mi manera de ser únicamente para agradarles a ustedes. Me suena coj*** esa idea de por sí", indicó.

Ale Morey agradece por la oportunidad de haber estado en Vibra Good

La influencer y bailarina profesional también agradeció a aquellas personas que, durante el corto tiempo de emisión de Vibra Good, estuvieron atentos al streaming y apoyaron el proyecto. Además, agradeció al 'Pelao' por haberle dado la oportunidad de formar parte del podcast y lamentó que este terminara de manera tan abrupta.

"Agradezco a la gente que ha estado apoyando el proyecto y que nos ha estado viendo de lunes a viernes a la misma hora. Ustedes eran la buena vibra, amigos (...) Agradezco que haya conectado con mucha gente que no me conocía (...) Gracias 'Pelao' por apostar por nosotros, por invertir dinero, por invertir tu tiempo, por confiar en nosotros. Yo no esperaba que esto termine así, pero bueno, de todo se aprende", explicó.

"Cada día es una nueva oportunidad para hacer lo que uno desea. No tengan miedo al fracaso. He apreciado cada mensaje que me están dando, cada comentario", añadió.