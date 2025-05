Fanodric no quería que Gremio le tocara a Alianza Lima como rival y su temor se cumplió: "No puede ser"

En una reciente transmisión en vivo, el popular creador de contenido Fanodric, conocido por su estilo irreverente y su pasión por el fútbol peruano, protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral entre los hinchas de Alianza Lima. Mientras analizaba los posibles emparejamientos del conjunto blanquiazul en los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana 2025, el streamer expresó su sorpresa y frustración al enterarse de un detalle clave del reglamento.

El momento en que Fanodric se enteró sobre el formato de los emparejamientos de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana

Fanodric inició su transmisión en vivo con mucho entusiasmo, creyendo que el próximo rival de Alianza Lima se definiría a través de un sorteo entre los equipos clasificados en segundo lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y los terceros de la misma etapa de la Copa Libertadores. Sin embargo, a medida que avanzaba la transmisión, se dio cuenta de que el formato del torneo era diferente. Un cibernauta le explicó que los emparejamientos no se deciden por sorteo, sino que se establecen a partir de una tabla predefinida. Según esta estructura, los ocho equipos que finalizan en tercer lugar en la Copa Libertadores se enfrentarán a los ocho segundos de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, dependiendo de su rendimiento en la fase de clasificación.

¿Qué equipo le puede le puede tocar a Alianza Lima en los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana?

Alianza Lima, tras una campaña poco destacada en la fase de grupos de la Libertadores, cerró su grupo como el peor tercero entre los ocho que bajaron al certamen continental secundario. Por esa razón, deberá enfrentar al mejor segundo de la Sudamericana, que podría ser nada menos que Grêmio de Porto Alegre, uno de los clubes más tradicionales y poderosos del fútbol brasileño.

Al comprender esta situación, Fanodric no pudo ocultar su incredulidad: "No puede ser que me toque Gremio. ¡Me han bajado de mi nube! ¡Díganme que no es cierto!", exclamó mientras revisaba los datos en vivo. Su reacción fue tan espontánea como viral, lo que provocó una oleada de comentarios, memes y apoyo de sus seguidores, muchos de los cuales comparten la preocupación por el duro cruce que se avecina para los íntimos.

Gremio, el posible rival de Alianza Lima

Aún falta la confirmación oficial de los emparejamientos por parte de la CONMEBOL, pero si se mantiene la lógica de las tablas, el cuadro íntimo tendría un reto de alto calibre ante Gremio en la siguiente etapa del torneo.

Fanodric, fiel a su estilo, cerró su transmisión entre bromas y resignación: "Recién me entero de que me puede tocar Gremio; prefiero mil veces a Palestino", expresó con preocupación.

La comunidad aliancista ahora espera con expectativa el anuncio oficial, mientras el equipo se prepara para afrontar este nuevo reto internacional que, más allá de su dificultad, representa una oportunidad para el crecimiento a nivel continental.