La selección peruana sufrió una derrota por 1-0 ante Venezuela en el Estadio Monumental de Maturín, en un partido marcado por el polémico arbitraje del chileno Cristián Garay, quien sancionó un dudoso penal contra Carlos Zambrano y anuló un gol legítimo de Bryan Reyna tras la revisión del VAR. Con esta derrota, la 'Blanquirroja' se hunde en la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas y queda prácticamente sin chances de alcanzar ni siquiera el repechaje, complicando seriamente sus aspiraciones de clasificar al Mundial 2026.

Ante estos resultados, Fanodric, streamer popular en la comunidad gamer, no dudó en compartir su frustración y decepción a través de las redes sociales. “Hemos perdido en las Eliminatorias más fáciles de la historia”, expresó el creador de contenido peruano. Y es que, con la ampliación a 6 cupos y medio para Sudamérica, parecía casi inevitable que Perú asegurara al menos el repechaje al mundial.

Tras la derrota de la selección peruana, Fanodric reaccionó sobre el encuentro futbolístico. Su mensaje, cargado de frustración y realismo, refleja el sentimiento de una gran parte de la hinchada nacional que aún no asimila la dura caída de la 'Bicolor'. La contundente opinión del streamer no tardó en generar reacciones en redes, convirtiéndose en tendencia y avivando el debate sobre el futuro del fútbol peruano.

"Noches, solamente noches, porque buenas no son. Perú ha quedado eliminado del mundial, chicos. Les diría que me sorprende, pero no me sorprende. Perú quedó afuera del mundial porque es, de no ser por Chile, la peor selección de Sudamérica", compartió el streamer.

"Quizás somos mejores que Bolivia, pero ellos deciden jugar a 5.000 metros de altura, así que tienen más puntos que nosotros. Hoy quedamos fuera del mundial. Nos eliminó Venezuela que, con todo respeto, nos eliminó Venezuela", añadió.