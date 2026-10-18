Incendio forestal destruye casa del alcalde de Chupamarca y deja cuatro heridos en Huancavelica

Un incendio forestal en Chupamarca, Huancavelica, destruyó la vivienda del alcalde Agripino Gustavo Pauyac Huaraca y dejó a cuatro personas afectadas por inhalación de humo. | RPP

Un incendio forestal en Chupamarca, Huancavelica, destruyó la vivienda del alcalde Agripino Gustavo Pauyac Huaraca y dejó a cuatro personas afectadas por inhalación de humo. | RPP

Un incendio forestal registrado en el distrito de Chupamarca, provincia de Castrovirreyna, en Huancavelica, destruyó la vivienda del alcalde distrital, Agripino Gustavo Pauyac Huaraca, y dejó al menos cuatro personas afectadas por inhalación de humo. El fuego avanzó desde una zona cercana al río San Juan hacia el área poblada, favorecido por las fuertes ráfagas de viento.

De acuerdo con los primeros reportes de los habitantes, el alcalde no se encontraba en su vivienda cuando las llamas alcanzaron el inmueble. La rápida propagación del fuego obligó a varias familias a salir de sus casas ante la presencia de una intensa humareda y el riesgo de que el incendio alcance otras construcciones.

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Los cuatro afectados fueron trasladados al centro de salud de la localidad luego de presentar síntomas asociados a la inhalación de humo. Hasta el momento, no se ha precisado la gravedad de sus estados de salud.

La emergencia también mantiene en alerta a los pobladores por la cercanía del fuego a infraestructura educativa, áreas de cultivo y plantaciones forestales.

Incendio amenaza colegio con 30 alumnos

Una de las principales preocupaciones de los vecinos es que las llamas alcancen la institución educativa José Carlos Mariátegui, donde estudian alrededor de 30 alumnos. La cercanía del incendio genera preocupación entre las familias y docentes, debido a la posibilidad de que el fuego afecte las instalaciones o que la humareda dificulte el acceso al plantel.

El siniestro también avanza hacia zonas donde existen plantaciones de pinos, lo que podría incrementar la magnitud de la emergencia y generar mayores pérdidas para la comunidad.

Los pobladores señalaron que el incendio comenzó en la parte baja de la localidad, cerca del río San Juan, y posteriormente se extendió por la vegetación en dirección al centro poblado. El viento habría contribuido a que las llamas avanzaran con rapidez por las laderas.

Vecinos enfrentan el fuego con baldes y mangueras

La falta de agua y de equipos especializados complica las labores para controlar el incendio. Los pobladores que permanecen en Chupamarca se han organizado para intentar frenar el avance de las llamas utilizando baldes y mangueras de riego.

La emergencia se produce además en un contexto de limitada disponibilidad de habitantes para apoyar en las labores de control. Parte de los varones de la comunidad se encuentra trabajando en un sector cercano en la instalación de una vía de abastecimiento de agua mediante mangueras.

Ante el avance del fuego, los habitantes solicitaron apoyo a las autoridades de la provincia de Castrovirreyna y al Gobierno Regional de Huancavelica, principalmente con personal, equipos y recursos para controlar el siniestro y evitar que llegue a más viviendas.

Mientras tanto, los pobladores permanecen atentos a la dirección de las llamas y han tomado medidas preventivas para proteger sus viviendas y pertenencias. La prioridad es impedir que el incendio alcance el colegio, las plantaciones y otros sectores habitados de Chupamarca.

Las autoridades deberán determinar la extensión de las áreas afectadas y las causas que originaron el incendio, así como evaluar los daños ocasionados a las viviendas y espacios productivos de la comunidad.Un incendio forestal registrado en el distrito de Chupamarca, provincia de Castrovirreyna, en Huancavelica, destruyó la vivienda del alcalde distrital, Agripino Gustavo Pauyac Huaraca, y dejó al menos cuatro personas afectadas por inhalación de humo. El fuego avanzó desde una zona cercana al río San Juan hacia el área poblada, favorecido por las fuertes ráfagas de viento.

De acuerdo con los primeros reportes de los habitantes, el alcalde no se encontraba en su vivienda cuando las llamas alcanzaron el inmueble. La rápida propagación del fuego obligó a varias familias a salir de sus casas ante la presencia de una intensa humareda y el riesgo de que el incendio alcance otras construcciones.

Los cuatro afectados fueron trasladados al centro de salud de la localidad luego de presentar síntomas asociados a la inhalación de humo. Hasta el momento, no se ha precisado la gravedad de sus estados de salud.

La emergencia también mantiene en alerta a los pobladores por la cercanía del fuego a infraestructura educativa, áreas de cultivo y plantaciones forestales.

Incendio amenaza colegio con 30 alumnos

Una de las principales preocupaciones de los vecinos es que las llamas alcancen la institución educativa José Carlos Mariátegui, donde estudian alrededor de 30 alumnos. La cercanía del incendio genera preocupación entre las familias y docentes, debido a la posibilidad de que el fuego afecte las instalaciones o que la humareda dificulte el acceso al plantel.

El siniestro también avanza hacia zonas donde existen plantaciones de pinos, lo que podría incrementar la magnitud de la emergencia y generar mayores pérdidas para la comunidad.

Los pobladores señalaron que el incendio comenzó en la parte baja de la localidad, cerca del río San Juan, y posteriormente se extendió por la vegetación en dirección al centro poblado. El viento habría contribuido a que las llamas avanzaran con rapidez por las laderas.

Vecinos enfrentan el fuego con baldes y mangueras

La falta de agua y de equipos especializados complica las labores para controlar el incendio. Los pobladores que permanecen en Chupamarca se han organizado para intentar frenar el avance de las llamas utilizando baldes y mangueras de riego.

La emergencia se produce además en un contexto de limitada disponibilidad de habitantes para apoyar en las labores de control. Parte de los varones de la comunidad se encuentra trabajando en un sector cercano en la instalación de una vía de abastecimiento de agua mediante mangueras.

Ante el avance del fuego, los habitantes solicitaron apoyo a las autoridades de la provincia de Castrovirreyna y al Gobierno Regional de Huancavelica, principalmente con personal, equipos y recursos para controlar el siniestro y evitar que llegue a más viviendas.

Mientras tanto, los pobladores permanecen atentos a la dirección de las llamas y han tomado medidas preventivas para proteger sus viviendas y pertenencias. La prioridad es impedir que el incendio alcance el colegio, las plantaciones y otros sectores habitados de Chupamarca.

Las autoridades deberán determinar la extensión de las áreas afectadas y las causas que originaron el incendio, así como evaluar los daños ocasionados a las viviendas y espacios productivos de la comunidad.