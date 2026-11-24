Para sorpresa nuestra, la palabra que titula el presente está en el DRAE y empieza a ser usada en medios académicos. Se refiere a algo que es la aversión a los pobres, asunto que está instalado en nuestra cultura social en una medida respetable, por decir lo menos.

Y es que la pobreza se asocia psicológicamente con el fracaso, lo cual contradice de modo directo la doctrina social de la Iglesia, como lo acaba de hacer evidente el papa León XIV en el Perú.

Y tratando este tema, cabe recordar la encíclica Centesimus annus, emitida por el papa Juan Pablo II al conmemorarse el centenario de la Rerum Novarum, del papa León XIII, que, en 1891, sentó las bases de la precitada doctrina, hoy más vigente que nunca.

En la Centesimus annus, Juan Pablo II habla de la necesidad de «abandonar una mentalidad que considera a los pobres como un fardo o como molestos e inoportunos ávidos de consumir lo que otros han producido».

El término aporofobia ha sido acuñado por la filósofa española Adela Cortina, que, en su libro Por qué rechazamos a los pobres, analiza en detalle lo que significa la exclusión y estigmatización de quienes experimentan pobreza. En el caso concreto del Perú, esto explica con claridad absoluta el hecho de que nuestro tejido social sea uno de los más desiguales del mundo.

Todo esto se ha evidenciado con meridiana claridad en la reciente visita de León XIV, donde se ha apreciado a un pueblo ávido de fe, pero desconectado del mundo oficial y, al mismo tiempo, un Estado ajeno a la realidad.

Obviamente, en las últimas décadas se ha ido generando un sector medio pujante que produce y consume. Pero el «fardo» al que alude Juan Pablo II sigue presente en nuestra sociedad, con derroche de indiferencia por parte de los sectores pudientes, que tienden a considerar la pobreza como un hecho meramente estadístico, desconociendo el factor humano que subyace.

Lo cierto es que, en buena cuenta, los pobres parecen constituir un mundo aparte, no solo en términos económicos, sino también identitarios. Y, si no somos capaces de asumir el mensaje que nos ha dejado el papa, la aporofobia peruana seguirá comprometiendo el futuro, si no la viabilidad, del Perú como Estado-nación.