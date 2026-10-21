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Sociedad

Zaraí Toledo, hija que Alejandro Toledo reconoció tras años de litigio, fue a visitarlo al penal de Barbadillo: "La sangre llama la sangre"

Alejandro Toledo recibió en prisión a su hija Zaraí, a quien reconoció en 2002 tras negar su paternidad durante 13 años. Pedro Toledo, hermano del expresidente, fue quien confirmó la noticia.

El hermano de Alejandro Toledo reveló que Zaraí Toledo visitó al expresidente en Barbadillo.
El hermano de Alejandro Toledo reveló que Zaraí Toledo visitó al expresidente en Barbadillo.Composición LR
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Alejandro Toledo recibió la visita de su hija Zaraí Toledo en el penal de Barbadillo, donde cumple una condena de 20 años de prisión por recibir coimas de Odebrecht. El encuentro fue confirmado por Pedro Toledo, hermano del expresidente, quien también dio detalles sobre la situación del exmandatario.

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Zaraí Toledo visitó a su padre Alejandro Toledo en el penal

Pedro Toledo reveló que la politóloga acudió a ver al exgobernante este año, aunque no precisó las fechas. “Zaraí ha visitado a su padre este año, ha sido creo que en enero y febrero (...) la sangre llama la sangre. Son padre e hija y tienen todo el derecho de estar reunidos”, declaró al diario Perú21.

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Como se recuerda, el expresidente Alejandro Toledo negó durante 13 años la paternidad de la hija que tuvo con Lucrecia Orozco, incluso durante la campaña electoral del 2000. Tras años de litigio, la reconoció en 2002, cuando ya ejercía la presidencia. Zaraí Toledo es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Columbia Británica, en Canadá, y profesora en la Universidad Católica del Perú.

Chantal Toledo reapareció y también fue a ver a Alejandro Toledo en Barbadillo

Chantal Toledo, hija mayor del expresidente y de Eliane Karp, visitó por primera vez a su padre en Barbadillo el último domingo. Su llegada fue registrada en imágenes exclusivas de la Unidad de Investigación de América Noticias.

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Una camioneta perteneciente a la sociedad conyugal Toledo-Karp llegó al establecimiento penitenciario a las 2.10 p. m. Minutos después, Chantal Toledo descendió del vehículo junto a su tío Pedro Toledo. Ambos ingresaron sin brindar declaraciones a la prensa.

La visita de Chantal, quien vive en Estados Unidos, se produjo en medio del pedido de indulto humanitario promovido por la defensa de Alejandro Toledo, cuya eventual aprobación depende del Gobierno de Keiko Fujimori.

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