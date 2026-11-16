Es falsa la imagen que muestra al papa León XIV de joven con la camiseta de Juan Aurich: fue manipulada con IA La fotografía original muestra al pontífice con un polo azul, la camiseta del equipo chiclayano fue añadida digitalmente.

LO FALSO:

La imagen muestra al papa León XIV durante su juventud vistiendo una camiseta del club peruano Juan Aurich.

LO VERDADERO:

La imagen fue manipulada digitalmente. La fotografía original muestra al entonces joven Robert Prevost con un polo azul, sin ninguna camiseta de un equipo de fútbol.

Una búsqueda inversa permitió encontrar la fotografía original y comprobar que la prenda fue alterada en la versión viral.

En redes sociales circula una imagen en la que aparece el papa León XIV durante su juventud, acompañado de un grupo de niños y vistiendo un polo del club de fútbol Juan Aurich. La fotografía ha sido difundida como un supuesto registro de la cercanía del pontífice con el equipo peruano y ha generado comentarios entre usuarios por su presunta vinculación con el club. Sin embargo, la imagen es falsa, ya que fue manipulada con inteligencia artificial para añadirle la camiseta del equipo.

Viral en redes. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con mayor alcance se encuentra en Facebook, donde la imagen acumula más de 3.600 ‘Me gusta’ y ha sido compartida en más de 200 ocasiones.

Imagen viral. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Para comprobar su autenticidad, la imagen fue sometida a diferentes herramientas especializadas en la detección de contenido generado o manipulado mediante inteligencia artificial. En primer lugar, SynthID identificó indicios de contenido generado o alterado mediante inteligencia artificial en la imagen analizada.

Análisis de la imagen viralizada con SynthID. Foto: SynthID

Por su parte, Hive Moderation determinó un 99,7% de probabilidad de que la imagen haya sido generada mediante inteligencia artificial, mientras que Sightengine arrojó un resultado del 99% de probabilidad de contenido artificial.

Análisis de la imagen viralizada con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Análisis de la imagen viralizada con Sightengine. Foto: Sightengine

Además, una búsqueda inversa permitió encontrar la fotografía original, en la que se observa al entonces joven Robert Prevost acompañado de los mismos niños. No obstante, a diferencia de la versión viral, en esta imagen no lleva una camiseta de Juan Aurich, sino un polo de color azul.

Fotografía original. Foto: Andina

Conclusión

En conclusión, es falso que la imagen muestre al papa León XIV durante su juventud vistiendo la camiseta del club peruano Juan Aurich. Las herramientas especializadas identificaron indicios de manipulación digital, mientras que una búsqueda inversa permitió localizar la fotografía original. En esta última se observa al entonces joven Robert Prevost acompañado de los mismos niños, pero con un polo azul y sin ninguna prenda deportiva. Por tanto, la camiseta del equipo peruano fue añadida digitalmente a la imagen que circula en redes sociales.