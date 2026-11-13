Monjas sorprenden al papa al recibirlo con torta, abrazos y fotos en Chiclayo: ''Bienvenido a casa'' El pontífice llegó al Santuario de Nuestra Señora de la Paz para reunirse con representantes de la Iglesia de Lambayeque. A su ingreso, las religiosas se acercaron para saludarlo y entregarle algunos presentes.

El papa León XIV tuvo un emotivo reencuentro con las religiosas del Santuario de Nuestra Señora de la Paz en Chiclayo, como parte de su visita oficial a Perú. El pontífice fue recibido con cariño por las monjas, quienes esperaron su llegada. | Difusión

El papa León XIV tuvo un emotivo reencuentro con las religiosas del Santuario de Nuestra Señora de la Paz en Chiclayo, como parte de su visita oficial a Perú. El pontífice fue recibido con cariño por las monjas, quienes esperaron su llegada. | Difusión

El papa León XIV protagonizó un emotivo reencuentro con las religiosas del Santuario de Nuestra Señora de la Paz, en Chiclayo, durante la tarde de este viernes. El pontífice llegó al recinto como parte de su agenda en su tercer día de visita oficial al Perú y fue recibido con muestras de cariño por las monjas que lo esperaban en el interior.

El encuentro se produjo luego de que el santo padre recorriera distintos puntos de la ciudad, donde cientos de fieles se apostaron en las calles para saludarlo durante su retorno a Chiclayo, ciudad en la que desarrolló buena parte de su labor pastoral antes de convertirse en pontífice.

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Tras ingresar al santuario y realizar una oración frente al altar mayor, León XIV se acercó a las religiosas que aguardaban su llegada. El momento estuvo marcado por los abrazos, sonrisas y fotografías que las monjas aprovecharon para registrar durante el breve encuentro.

La cercanía del pontífice con las religiosas también permitió que se rompiera momentáneamente el protocolo de seguridad. León XIV estrechó las manos de las presentes y respondió a sus muestras de afecto, mientras el personal que lo acompañaba permanecía atento al desarrollo de la actividad.

Uno de los detalles que llamó la atención fue la entrega de una torta preparada especialmente para el papa. El presente fue recibido por integrantes de su comitiva, en medio de las muestras de alegría de las religiosas.

León XIV se reúne con representantes de la Iglesia de Lambayeque

La visita al Santuario de Nuestra Señora de la Paz forma parte de las actividades programadas para esta jornada en Chiclayo. El papa León XIV tiene previsto reunirse con obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, seminaristas, equipos sinodales y representantes de los consejos pastorales de la región Lambayeque.

El retorno del pontífice a Chiclayo generó una masiva movilización de fieles, especialmente por el vínculo que Robert Prevost mantuvo con esta ciudad durante los años en los que ejerció como obispo de Chiclayo.

Desde tempranas horas, miles de personas se concentraron en distintos puntos del recorrido para verlo pasar y expresarle su afecto. La presencia de León XIV en la ciudad también estuvo acompañada por actividades religiosas y muestras de bienvenida preparadas por comunidades locales.

Durante su permanencia en el santuario, el pontífice continuó con una agenda marcada por el reencuentro con personas y comunidades que conoció durante su etapa pastoral en Lambayeque.