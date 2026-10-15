UPN es la primera institución de Trujillo y Cajamarca en transferir y adoptar una tecnología para el mercado del café La tecnología desarrollada por UPN utiliza inteligencia artificial para automatizar el análisis de granos de café y será utilizada por productores de Cajamarca.

La Universidad Privada del Norte (UPN) alcanzó su primera transferencia tecnológica con CoffeeX, una solución que emplea IA y tecnologías de análisis automatizado para la clasificación y control de calidad de granos de café.

En esta primera etapa, alrededor de 500 productores de café vinculados al sector cafetalero de la región podrán beneficiarse de CoffeeX. La iniciativa permitirá llevar esta tecnología desde los laboratorios universitarios hacia el sector productivo de Cajamarca.

CoffeeX: cómo funciona la tecnología desarrollada por UPN

CoffeeX es un prototipo tecnológico desarrollado en los laboratorios de UPN para contribuir al control de calidad del café. El sistema combina inteligencia artificial, visión artificial, modelos de aprendizaje automático y tecnologías de análisis para automatizar procesos.

Entre sus funciones se encuentran la detección, clasificación y cuantificación automatizada de características y defectos físicos presentes en los granos de café. De acuerdo con la información técnica del proyecto, CoffeeX alcanzó un nivel de madurez tecnológica TRL 7. En otras palabras, potencialmente puede ser usado en cooperativas, asociaciones y organizaciones vinculadas con el sector cafetalero.

Primera transferencia tecnológica de UPN llega al sector cafetalero

La iniciativa conecta las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico de la universidad con una necesidad de la actividad cafetalera de Cajamarca. El acuerdo contempla la utilización de CoffeeX por parte de la Cooperativa Agraria Coopagro, vinculada al Clúster de Café de Cajamarca.

"CoffeeX es un dispositivo que opera en base a inteligencia artificial y machine learning que básicamente lo que hace es identificar aquellos granos de café que no están aptos para ser importados", destaca Christian Mesía Montenegro, director de Investigación e Innovación de UPN Cajamarca.

La transferencia tecnológica permite así cerrar una etapa que comienza con la identificación de una necesidad, continúa con la investigación y el desarrollo de una solución, y llega a una fase en la que esta puede ser utilizada en el campo.

Representantes de UPN comprometidos con la investigación universitaria. Foto: Emmanuel Moreno / URPI-LR

CoffeeX inicia una nueva etapa junto a productores de Cajamarca

La presentación de CoffeeX se realizó el viernes 25 de septiembre en el auditorio principal de la sede de UPN en Cajamarca, con la participación de autoridades universitarias, representantes regionales, docentes y estudiantes.

Para UPN, CoffeeX representa una muestra de cómo la investigación universitaria puede seguir su recorrido más allá del laboratorio. La transferencia tecnológica permite que un resultado de investigación se conecte con organizaciones externas y pueda ser puesto a prueba en escenarios productivos reales.

"La idea es que se pueda masificar y que sea accesible para todas las asociaciones y con ello se mejore su rentabilidad", sentenció Alexander Pardo, gerente general de Coopagro.

La experiencia de CoffeeX abre así una nueva etapa para UPN sobre transferencia tecnológica y fortalece la conexión entre universidad, investigación e innovación con el sector cafetalero de Cajamarca.

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