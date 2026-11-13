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🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 3 PERÚ EN VIVO: ASÍ LO RECIBEN EN CHICLAYO

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Papa León XIV sorprende otra vez al quitarse el solideo durante su recorrido en papamóvil por Pimentel: esto se sabe

El pontífice volvió a llamar la atención por retirarse el pequeño gorro blanco durante su encuentro con los fieles en Lambayeque. El gesto recuerda lo ocurrido a su llegada a Lima, cuando también permaneció sin esta prenda durante parte de la recepción oficial.

El papa León XIV sorprende a los fieles en su recorrido en papamóvil por las Pampas de Pimentel, Chiclayo, al quitarse el solideo blanco, prenda emblemática de su vestimenta.
El papa León XIV sorprende a los fieles en su recorrido en papamóvil por las Pampas de Pimentel, Chiclayo, al quitarse el solideo blanco, prenda emblemática de su vestimenta.
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Un nuevo gesto del papa León XIV llamó la atención de los fieles durante su recorrido por las Pampas de Pimentel, en Chiclayo, donde celebró su primera misa multitudinaria en el Perú. Apenas subió al papamóvil y avanzó unos metros por la explanada, el pontífice se retiró el solideo blanco y se lo entregó a su secretario personal, el sacerdote chiclayano Edgard Iván Rimaycuna Inca, para que lo resguardara.

Luego continuó su recorrido por las hectáreas acondicionadas para la celebración, mientras saludaba a los peregrinos peruanos y extranjeros que acudieron con expectativa para verlo de cerca. El trayecto lo llevó hasta la gran cúpula, donde se instaló el escenario principal desde el que ofició la misa, ya con todas las prendas de su vestimenta papal.

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León XIV ya se había quitado el solideo a su llegada al Perú

La escena en Lambayeque recordó lo ocurrido el miércoles 11 de noviembre, cuando León XIV llegó al Perú procedente de Buenos Aires. Antes de descender del avión que lo trasladó a Lima, el pontífice se retiró el solideo y bajó las escaleras sin llevarlo puesto.

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Durante la recepción protocolar en el Grupo Aéreo N.° 8 del Callao, saludó a la presidenta Keiko Fujimori y a las autoridades que lo recibieron en la pista mientras sostenía la prenda en una de sus manos. Tampoco volvió a colocársela durante el saludo a los invitados ni mientras escuchaba la presentación del Coro Infantil de Sinfonía por el Perú. Recién lo hizo cuando se acercó a bendecir a los niños en silla de ruedas del Conadis.

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¿Qué significa el solideo que utiliza el papa?

El solideo es un pequeño casquete que cubre la coronilla y forma parte de la vestimenta de las principales autoridades de la Iglesia católica. Su nombre proviene de la expresión latina soli Deo, que significa «solo ante Dios». El papa lo utiliza de color blanco; los cardenales, rojo; y los obispos, violeta.

Ramón Navarro, director de la Comisión Episcopal para la Liturgia, explicó que el papa y los obispos se retiran el solideo durante la plegaria eucarística y la adoración al Santísimo Sacramento, como señal de respeto ante la presencia real de Cristo en la Eucaristía.

«Solamente ante Dios, solamente ante la presencia sacramental de Cristo en las especies eucarísticas, se lo quita», precisó el especialista en una explicación difundida por Rome Reports en enero de 2026.

Navarro también señaló que las reglas para quitarse y volver a colocarse esta prenda no son matemáticas y que pueden presentarse situaciones imprevistas. En el caso de Pimentel, el pontífice entregó el solideo a su secretario personal antes de continuar el recorrido entre los asistentes, sin que se haya confirmado una explicación específica sobre el gesto.

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