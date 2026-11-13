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🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 3 PERÚ EN VIVO: ASÍ LO RECIBEN EN CHICLAYO

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Papa León XIV protagoniza divertido lapsus al confundirse de idioma al saludar a fieles antes de partir a Chiclayo: "Perdón, estoy hablando italiano"

El papa León XIV saludó a los fieles en la Nunciatura Apostólica antes de su viaje a Chiclayo, generando risas al iniciar en italiano y luego corregirse en español.

León XIV deseó a los presentes bendiciones en sus hogares y los animó a seguir unidos, transmitiendo esperanza en esta emotiva ocasión.
León XIV deseó a los presentes bendiciones en sus hogares y los animó a seguir unidos, transmitiendo esperanza en esta emotiva ocasión.Foto: Difusión
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Antes de dejar la Nunciatura Apostólica para viajar a Chiclayo, como parte de su agenda pastoral en el norte del país, el papa León XIV salió al balcón de la sede ubicada en la avenida Salaverry, en Jesús María, para saludar y dar los buenos días a los fieles que llegaron hasta el lugar para expresarle su cariño. Sin embargo, el encuentro estuvo marcado por un momento inesperado: el pontífice comenzó a dirigirse a los presentes en italiano, aunque rápidamente advirtió su equivocación.

La confusión provocó risas entre los asistentes y también del propio Santo Padre, quien se disculpó con una frase espontánea antes de continuar su intervención en español. El episodio ocurrió durante la mañana de este viernes 13 de noviembre.

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Papa León XIV regresó a Chiclayo y sorprende con emotivos abrazos a sus antiguos compañeros

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Papa León XIV se disculpó entre risas tras comenzar su saludo en italiano en la Nunciatura

"Perdón, estoy hablando italiano. Aquí en casa se habla italiano", comentó el papa León XIV al percatarse de que había iniciado su saludo en otro idioma. La expresión generó un momento de distensión durante su encuentro con los fieles que aguardaban su salida de la sede de la Nunciatura Apostólica.

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Tras enmendar el lapsus, el pontífice retomó su mensaje y agradeció las muestras de afecto recibidas durante su permanencia en Lima. También expresó su deseo de que la visita continuara con un ambiente de alegría, agradecimiento y unidad, valores que destacó al dirigirse a las personas reunidas frente a la sede diplomática.

Durante su intervención, León XIV hizo referencia a la fe, la vida, las bendiciones recibidas y el respeto por la dignidad humana. Asimismo, pidió que Dios acompañara a los presentes en sus hogares y familias, y los animó a seguir trabajando unidos.

“En este hermoso día, preparados para viajar hoy a Chiclayo. Queremos continuar con ese misma alegría, agradecimiento al Señor por tantas bendiciones: la fe, la vida y el respeto de la dignidad humana de cada uno viviendo en unidad como lo estamos haciendo aquí en Lima en estos días. Que el señor los bendiga a todos ustedes y que su presencia en sus corazones y familias les dé muchas esperanzas ¡Feliz día!”, señaló.

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