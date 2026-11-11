León XIV se despidió de Argentina tras una visita marcada por las multitudes y polémicas del Gobierno Milei Durante su estancia, el Papa dejó mensajes sobre economía y necesidad de reconciliación social, lo que generó interpretaciones críticas hacia las políticas del Gobierno.

El papa León XIV concluyó el miércoles 11 de noviembre su visita apostólica a Argentina. El presidente argentino, Javier Milei, acudió personalmente al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza para despedir al Pontífice y agradecerle su visita. Durante el encuentro, ambos se estrecharon la mano y las imágenes mostraron al mandatario con lágrimas en los ojos.

Milei permaneció junto a la comitiva mientras León XIV abordaba el avión de Aerolíneas Argentinas y volvió a mostrarse emocionado cuando se cerraron las puertas de la aeronave. La partida puso fin a una estancia de cuatro días, durante la cual el Papa combinó celebraciones religiosas multitudinarias con encuentros con personas privadas de libertad y otros sectores vulnerables.

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La visita también estuvo acompañada por una controversia política y administrativa que ganó fuerza después de la misa celebrada en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires. La instalación de espacios preferenciales para funcionarios y celebridades, con servicios gastronómicos y ubicaciones privilegiadas.

El arribo también tuvo una repercusión considerable en los medios de comunicación y las redes sociales. Un informe de Sustantiva estimó que el acontecimiento acumuló más de 156 millones de reproducciones en plataformas digitales y unas 195.000 menciones.

Uno de los momentos clave fue la intervención de León XIV ante Milei en el Palacio Libertad. La frase “la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía” se convirtió en una de las expresiones más difundidas de la visita y apareció citada explícitamente en 218 notas periodísticas.

Según la consultora, las interpretaciones del mensaje papal como un reproche al Gobierno pasaron del 2% de los contenidos antes del discurso al 19% después de su pronunciación. El informe también señaló que el 64% de las publicaciones de temática política incluyó críticas o cuestionamientos a la administración nacional.

La despedida en Luján y el recuerdo de Francisco

El último gran acto religioso de León XIV en Argentina se celebró frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, patrona del país. Cientos de miles de personas se congregaron en la ciudad para participar en la misa, mientras peregrinos procedentes de distintos puntos del territorio habían ocupado los alrededores del templo desde el día anterior.

La ceremonia estuvo marcada por el recuerdo de Francisco, el primer papa argentino, a quien el Pontífice mencionó en distintos momentos de su recorrido. Desde el altar, evocó la devoción de su antecesor por la Virgen de Luján y afirmó: “Mi recuerdo se dirige de manera especial a nuestro querido Papa Francisco, que siempre llevó a la 'Patroncita morena' en su corazón”.

“Cristo mismo nos invita a su mesa, y en ella somos bienvenidos todos. Hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados: los pobres y los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos, con quienes el Señor se identifica”, sostuvo durante la que fue su última homilía en el país.

El Pontífice mencionó las dificultades que afectaban a numerosas familias, entre ellas las enfermedades, la pobreza, la falta de trabajo, la discriminación y las rupturas familiares. Al referirse a esos sufrimientos, indicó que “necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente, para generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra”.

Sus referencias a los pobres, los enfermos, los migrantes, los presos y las personas con discapacidad fueron interpretadas por distintos observadores como críticas a las políticas de austeridad del Gobierno de Milei, que aplicó recortes en partidas sensibles como salud y discapacidad.

El Papa también agradeció la recepción que había tenido en el país y destacó la hospitalidad de una sociedad que, según sus palabras, compartía su pan y su música y siempre encontraba un lugar en la mesa para quien llegaba.

El mensaje a los presos en su última jornada

Antes de trasladarse a Luján, León XIV había visitado la unidad penitenciaria de Devoto, en Buenos Aires, donde fue recibido por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. El prelado agradeció la presencia del Papa y la presentó como un gesto de cercanía hacia las personas privadas de libertad. También recordó que Francisco acudía a esa cárcel los jueves santos.

Durante el encuentro, dos hombres detenidos y otra persona que ya había recuperado su libertad compartieron sus testimonios con el Pontífice. Algunos internos expresaron arrepentimiento por los delitos cometidos.

En su intervención, León XIV habló de “la experiencia del límite” y mencionó los efectos de las adicciones, el dinero fácil, la violencia contra los más débiles y la corrupción. “Ciertamente, el mal que asedia el corazón humano arruina la sociedad y la vida de muchas personas, llegando incluso a extremos de inhumanidad. Sin embargo, aun cuando el ser humano se deshumaniza y provoca tragedias, una pequeña luz sigue brillando y sigue siendo capaz de reavivarse, con la gracia de Dios, recorriendo caminos de conversión y reconciliación”, sostuvo.

Planteó que el paso por la cárcel podía convertirse en una oportunidad para recomenzar y recuperar los vínculos familiares y sociales. “Puede ser una oportunidad para empezar de nuevo, haciendo las paces con Dios y reincorporándose sin temor en el seno de sus familias y de la sociedad”, afirmó.

La carpa VIP que provocó críticas al Gobierno porteño y al nacional

La controversia por la organización de la visita se había intensificado después de la misa celebrada ante el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires. La presencia de una zona VIP para funcionarios, empresarios, representantes institucionales y celebridades provocó cuestionamientos por las comodidades disponibles y por el uso de fondos públicos.

Las invitaciones a distintas celebridades fueron cursadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Jorge Macri. Entre las figuras mencionadas en los materiales estuvieron Yanina Latorre, Analía Franchín, Zulemita Menem, Zulema Yoma, Carolina 'Pampita' Ardohain, Florencia de la V, Valeria Mazza, Eduardo Feinmann, Claudia Villafañe y Nicolás Francella.

Latorre confirmó que había recibido una invitación del Gobierno de la Ciudad. “Mi invitación viene de parte de Jorge (Macri) y Belén [Ludueña], está firmada por Jorge y Belén”, contó en Radio El Observador. En otra intervención relató que había recibido servicios de maquillaje y peluquería antes de asistir y que, al llegar, tuvo acceso a un espacio con agua, café y desayuno. También explicó que los invitados recibieron un código QR para conectarse a una red wifi y que siguió la ceremonia desde la quinta fila, cerca del Pontífice.

Macri reconoció que algunos elementos del servicio gastronómico habían sido excesivos, aunque buscó relativizar la controversia. “Tampoco fue una cosa de un lujo descomunal como se plantea”, afirmó en Radio La Red. El jefe de Gobierno defendió la existencia de protocolos para recibir autoridades, diplomáticos y comunicadores.

La administración porteña explicó que había enviado al Gobierno nacional una lista para cubrir los 250 lugares que le habían asignado. Según su versión, la administración nacional unificó los listados y remitió los códigos QR a través de DF Entertainment, la productora contratada para el acontecimiento.

Desde la administración de Milei, en cambio, aseguraron que su lista no había incluido celebridades. Según las fuentes oficiales, la nómina nacional estaba integrada por miembros del gabinete, la vicepresidenta Victoria Villarruel, diputados y senadores, legisladores porteños, jueces de la Corte Suprema, gobernadores, secretarios de Estado y representantes de las fuerzas armadas y de seguridad.

La Conferencia Episcopal también había pedido que las carpas destinadas a los invitados especiales quedaran lo más alejadas posible del altar, según fuentes religiosas citadas por la prensa argentina.

La contratación de DF Entertainment estuvo a cargo de la Jefatura de Gabinete de la Nación, entonces encabezada por Diego Santilli. El contrato por 8.690 millones de pesos comprendió la producción integral y la coordinación general de la misa y de la Vigilia de Jóvenes. Por tanto, el monto no correspondió exclusivamente a las carpas ni al servicio gastronómico.

Contrataciones por más de 20.477 millones de pesos

La discusión sobre la zona VIP se amplió después de la publicación de una investigación de El Disenso, elaborada por los periodistas Mariana Escalada y Agustín Ronconi.

El relevamiento identificó siete procedimientos de contratación directa y ocho adjudicaciones vinculadas con la organización de la visita. El monto total reconstruido ascendió a 20.477.334.664,75 pesos, equivalente a aproximadamente 14 millones de dólares. Los procedimientos incluyeron servicios de producción, estructuras, transmisión televisiva, sonido, iluminación, energía, pantallas y acondicionamiento de espacios para las actividades del Pontífice.

La investigación atribuyó responsabilidad política a la Jefatura de Gabinete, dirigida por Diego Santilli, e identificó a Mariana Vello, responsable de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria, como funcionaria interviniente en la adjudicación principal.

La mayor contratación correspondió a DF Entertainment S.A., que recibió 8.690 millones de pesos mediante el procedimiento 79-0012-CDI26 para la producción y coordinación general de la misa y la Vigilia de Jóvenes. Según el informe, esa compañía concentró aproximadamente el 42,4% del total identificado. Nuevos Aires Producciones recibió el 22,2%, mientras que Recordvision representó otro 15,1%. En conjunto, las tres empresas reunieron cerca del 80% de las adjudicaciones.