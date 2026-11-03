Elecciones midterm 2026: ¿por qué Estados Unidos votará a mitad del Gobierno de Donald Trump y qué está en juego? El costo de vida y la gestión de Trump en la inflación son temas decisivos para los votantes. Las encuestas muestran un índice de desaprobación elevado para el presidente, evidenciando la tensión política.

Este martes, Estados Unidos acude a las urnas en las elecciones midterm 2026, unos comicios de medio mandato en los que se define la mayoría republicana en el Congreso y numerosos cargos estatales y locales. Aunque Donald Trump no figura en la papeleta, el resultado condicionará el tramo final de su segundo mandato en la Casa Blanca. La Cámara de Representantes renueva sus 435 escaños y el Senado, 35 de sus 100. Ambas cámaras están hoy en manos del Partido Republicano, pero con márgenes estrechos: 218 escaños en la Cámara baja, el mínimo para controlarla, más un independiente que suele votar con ellos, y 53 en el Senado.

Si los demócratas recuperan al menos una cámara, obtendrán la facultad de presentar sus propias leyes ante el pleno y de usar los comités para investigar aspectos de la presidencia de Trump. Las acusaciones de corrupción, el nuevo salón de baile de la Casa Blanca y las tácticas de la policía migratoria podrían quedar bajo escrutinio. También existe un debate interno en el Partido Demócrata sobre si se debe destituir al mandatario, lo que implicaría presentar cargos en el Congreso como base de un juicio político, no penal. Si los republicanos conservan el control, Trump podrá seguir adelante con sus planes durante el resto de su mandato.

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¿Qué está en juego en el Congreso y por qué importa?

El Congreso es uno de los tres poderes del Estado, junto con la presidencia y el Poder Judicial, y su control resulta fundamental para la elaboración de las leyes. La Cámara de Representantes, donde habitualmente se presentan y debaten los proyectos de ley, cumple un papel central en la agenda legislativa. El Senado, por su parte, aprueba o bloquea las iniciativas que recibe de la Cámara Baja. En la Cámara alta, los demócratas solo alcanzarían la mayoría con 51 escaños, lo que superaría el voto de desempate del vicepresidente, actualmente republicano, en caso de empate a 50.

Los temas que definen el voto: precios e Irán

En su campaña de 2024, Trump prometió "acabar con la inflación y hacer que Estados Unidos vuelva a ser asequible", pero el costo de vida se ha convertido en el asunto decisivo para los votantes. El 24 de febrero, durante su discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente presumió de que la gasolina estaba "por debajo de los US$2,30 por galón en la mayoría de los estados". Cuatro días después comenzó la guerra con Irán, que interrumpió el suministro energético de Medio Oriente y elevó el precio medio del combustible a US$4 en todo el país. Una encuesta de agosto reveló que el 63% de los consultados desaprobaba la gestión de Trump ante esa situación. Los demócratas sostienen que los aranceles impuestos por el mandatario también han encarecido los precios. La inmigración y el costo del seguro médico completan la lista de preocupaciones ciudadanas.

¿Qué dicen las encuestas y cuáles son las contiendas clave?

El índice de aprobación de Trump comenzó su segundo mandato por encima del 50%, según el sitio de encuestas Silver Bulletin, pero a principios de octubre rondaba el 37%, mientras el 61% lo desaprobaba. Históricamente, el partido gobernante pierde una media de 27 escaños en la Cámara baja, y en 23 comicios desde 1934 solo ha ganado en tres. El Cook Political Report identifica 18 distritos realmente reñidos, 14 en manos republicanas. En el Senado, solo siete de los 35 escaños en disputa son contiendas muy cerradas. CBS News, socio de la BBC, señala 10 carreras clave en estados como Iowa y New Hampshire, y 42 para la Cámara en Arizona y Ohio. La delimitación de distritos añade incertidumbre, pues ambos partidos buscaron mapas favorables. Pese a las previsiones, los republicanos cuentan con ventaja financiera: a mediados de octubre disponían de unos US$ 320 millones frente a algo menos de US$ 230 millones de los demócratas, además de más de US$ 160 millones del grupo MAGA Inc. En septiembre se emitieron anuncios políticos por valor superior a los US$ 1.000 millones, con un gasto republicano de US$ 200 millones mayor. Trump no puede presentarse a un tercer mandato, por lo que la atención virará pronto hacia las elecciones de 2028.