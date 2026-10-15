Seis distritos de Lima tendrán corte de agua este 16 de octubre: conoce los horarios y las zonas afectadas
Sedapal llevará a cabo cortes en diversos sectores de Lima durante distintos horarios, como parte de los trabajos de mantenimiento preventivo para optimizar el suministro.
Los vecinos de seis distritos de Lima deberán revisar si sus viviendas están comprendidas en la suspensión del servicio de agua potable prevista para el viernes 16 de octubre de 2026. Según la programación de Sedapal, los cortes se realizarán en sectores determinados y tendrán distintos horarios de inicio y reposición, por lo que no abarcarán necesariamente la totalidad de cada distrito.
La empresa informó que las interrupciones están relacionadas con trabajos de mantenimiento preventivo destinados a optimizar el suministro. La entidad recomienda almacenar agua con anticipación para cubrir las necesidades básicas durante las horas sin servicio.
Horarios y zonas comprendidas en la suspensión del servicio de este viernes 16 de octubre
Los cortes comenzarán en distintos momentos de la mañana y la tarde, según el distrito. En algunos sectores, la interrupción se extenderá hasta la noche, por lo que es importante verificar tanto el horario como la ubicación detallada de las áreas incluidas en el cronograma.
Ate
- Horario de corte: de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.
- Zonas afectadas: A. H. Huaycán, zona R 205F; Ampliación 12 de Agosto; calle 1; PS 2, 3, 4 y 5; y UCV 206E.
Lurín
- Horario de corte: de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.
- Zonas afectadas: A. H. Guadulfo Silva, A. H. César Vallejo, urbanización La Virreyna, Lurín Pueblo, urbanización Ciudad Morales primera etapa, A. H. Nuevo Lurín primera, segunda, tercera y cuarta etapa, A. H. Víctor Raúl Haya de la Torre, asociación La Barca, asociación El Barco, asociación Jahuay, asociación Suspiros, asociación Las Velas y La Estancia.
San Juan de Lurigancho
- Horario de corte: de 9:00 a. m. a 11:59 p. m.
- Zonas afectadas: A. H. 9 de Febrero Ampliación; agrupación Las Casuarinas de Casa Blanca; A. H. Integración Solidaria y Progreso, sector San Juan de Casa Blanca; agrupación Los Andes; agrupación Los Claveles; agrupación Nuevo Progreso; A. H. PI Nuevo San Juan, sector Pedro Zazzali; y agrupación Los Girasoles.
Independencia
- Horario de corte: de las 12:00 m. a las 8:00 p. m.
- Zonas afectadas: A. H. San Camilo, A. H. Villa El Ángel, A. H. El Volante comité 3, P. J. El Milagro de la Confraternidad, P. J. Villa El Carmen, P. J. El Volante, A. H. San Juan de Dios comité 20 Ampliación y A. H. Nueva Villa El Carmen II Ampliación, sector 331.
San Borja
- Horario de corte: de las 12:00 m. a las 11:00 p. m.
- Zonas afectadas: conjunto residencial Torres de Limatambo, dentro del cuadrante delimitado por el jirón Eduardo Ordóñez, la avenida Aviación Auxiliar, la avenida Angamos Este y la avenida Ricardo Malachowsky.
Santa Anita
- Horario de corte: de las 2:00 p. m. a las 11:00 p. m.
- Zonas afectadas: urbanización Santa Aurelia, cooperativa Santa Aurelia, asociación Residencial Santa Anita, asociación Sapotal I y II, urbanización Los Cedros, asociación Monterrey, asociación Los Jardines, asociación Sol de Santa Anita, parcela II del exfundo Vista Alegre y Tejidos San Jacinto.