Tres distritos de Lima tendrán corte de agua este lunes 12 de octubre: revisa las zonas afectadas y los horarios

Sedapal indicó que la suspensión del servicio afectará a sectores específicos. Los usuarios deben verificar los horarios y zonas delimitadas para evitar inconvenientes durante la interrupción.

Sedapal indicó que la suspensión del servicio afectará a sectores específicos. Los usuarios deben verificar los horarios y zonas delimitadas para evitar inconvenientes durante la interrupción. Foto: Andina/Composición LR

Los vecinos de Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho y Chaclacayo deberán tomar precauciones ante la interrupción del servicio de agua potable programada para este lunes 12 de octubre. Sedapal informó que la suspensión alcanzará a sectores específicos de estos tres distritos de Lima Metropolitana, de acuerdo con los horarios establecidos para cada zona.

La medida responde a trabajos de mantenimiento y optimización de las redes de distribución, orientados a mejorar el funcionamiento de la infraestructura de abastecimiento. Durante las intervenciones, las viviendas y los negocios comprendidos en el cronograma podrían quedarse temporalmente sin suministro. La empresa indicó que el servicio se restablecerá de manera progresiva una vez que concluyan las labores previstas.

Zonas afectadas y horario del corte de agua para el lunes 12 de octubre

Los trabajos programados tendrán diferentes periodos de ejecución según el distrito y las áreas incluidas en la intervención. Por ello, los usuarios deberán verificar si sus sectores figuran en la relación difundida por Sedapal y considerar la hora prevista para el inicio y el término de la suspensión.

Villa María del Triunfo

Zonas afectadas: A. H. Nuevo Horizonte, A. H. Fernando Belaúnde Terry, A. H. Las Antillas, A. H. Asunción de Cachuy, P. J. San Gabriel Alto, A. H. 8 de Diciembre, A. H. Virgen de Cocharcas, A. H. Señor de los Milagros, A. H. Ampl. Monte Bektu y A. H. Las Torres de San Gabriel Alto.

A. H. Nuevo Horizonte, A. H. Fernando Belaúnde Terry, A. H. Las Antillas, A. H. Asunción de Cachuy, P. J. San Gabriel Alto, A. H. 8 de Diciembre, A. H. Virgen de Cocharcas, A. H. Señor de los Milagros, A. H. Ampl. Monte Bektu y A. H. Las Torres de San Gabriel Alto. Horario del corte de agua: De 8 a. m. a 8 p. m.

San Juan de Lurigancho

Zonas afectadas: A. H. Santa María Ampliación Sector Parcela 3, Agru. Corazón de Jesús Ampliación, A. H. Siglo XXI Sector Señor de los Milagros, A. H. Siglo XXI Sector Corazón de Jesús, A. H. Siglo XXI Sector Primavera y A. H. Siglo XXI Sector 27 de Marzo II etapa.

A. H. Santa María Ampliación Sector Parcela 3, Agru. Corazón de Jesús Ampliación, A. H. Siglo XXI Sector Señor de los Milagros, A. H. Siglo XXI Sector Corazón de Jesús, A. H. Siglo XXI Sector Primavera y A. H. Siglo XXI Sector 27 de Marzo II etapa. Horario del corte de agua: De 8 a. m. a 7 p. m.

Chaclacayo

Zonas afectadas: Asociación Los Cedros, Asociación Ex-Fundo Bartolomé, Asociación Huascarán, Asociación Los Pinos y Asociación Valle Hermoso.

Asociación Los Cedros, Asociación Ex-Fundo Bartolomé, Asociación Huascarán, Asociación Los Pinos y Asociación Valle Hermoso. Horario del corte de agua: De 8 a. m. a 8 p. m.

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¿Cómo comunicarse con Sedapal durante el corte de agua?

Ante consultas sobre la interrupción del servicio, reportes de incidencias o dudas relacionadas con el abastecimiento, los usuarios pueden comunicarse con el Aquafono de Sedapal al (01) 317-8000. La línea está disponible tanto para llamadas desde teléfonos celulares como desde teléfonos fijos.

Este canal permite registrar solicitudes y derivarlas al área correspondiente. Para agilizar la atención, se recomienda tener a la mano el número de suministro, que aparece en la parte superior derecha del recibo de agua. Si el usuario no dispone de ese dato, puede presionar el asterisco (*) cuando lo indique la operadora.

Sedapal también cuenta con una Oficina Virtual para realizar consultas comerciales y revisar información relacionada con el suministro sin acudir presencialmente a una sede. Según la empresa, el Aquafono funciona las 24 horas del día.

Como medida preventiva, la entidad recomendó a los vecinos almacenar con anticipación una cantidad suficiente de agua para cubrir sus necesidades esenciales durante el periodo de interrupción. La duración prevista varía según el distrito, por lo que es importante considerar el horario correspondiente a cada sector.