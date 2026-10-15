Lima Expresa registra más de 190.000 vehículos diarios y espera aprobación para cinco proyectos viales para aliviar congestión

La concesionaria Lima Expresa registra el tránsito de más de 190.000 vehículos diarios por la Vía de Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla. Sin embargo, cinco de los diez proyectos que presentó en 2024 a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para mejorar la fluidez vehicular aún requieren aprobación, según informó la empresa.

Del total de vehículos que circulan por ambas vías, aproximadamente el 75% utiliza la Vía de Evitamiento y el 25% restante transita por Línea Amarilla. La concesionaria precisó que estos volúmenes varían según el día, el horario y las condiciones del tránsito en otros puntos de la ciudad.

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Respecto a los tiempos de desplazamiento, Lima Expresa indicó que recorrer la Vía de Evitamiento durante la hora punta toma aproximadamente 44 minutos. En 2013, antes de las mejoras que destaca la empresa, el mismo recorrido demandaba unos 80 minutos. En tanto, el trayecto por Línea Amarilla en dirección al Callao toma un promedio de 23 minutos durante las horas de mayor circulación.

Diez proyectos para reducir la congestión en Lima

En 2024, Lima Expresa presentó a la Municipalidad de Lima una cartera de diez proyectos que contempla una inversión privada de US$100 millones, sin incrementar la tarifa del peaje. Según las estimaciones de la concesionaria, la ejecución del conjunto de iniciativas permitiría ahorrar alrededor de 9,1 millones de horas al año a los usuarios.

Las propuestas se distribuyen en tres áreas: la reubicación y ampliación de cinco paraderos —Caquetá, Acho, Puente Nuevo en ambos sentidos y Javier Prado—; la ampliación y modernización de los peajes Monterrico, Huánuco y Prialé; y la mejora de accesos mediante el viaducto Quechuas y una salida hacia la avenida Abancay.

De acuerdo con la empresa, los proyectos de paraderos se encuentran en la fase de desarrollo de ingeniería y su implementación está prevista a partir de 2027. Lima Expresa sostuvo que recibió una comunicación oficial de la Municipalidad de Lima que le indica que no necesita aprobación municipal para iniciar estas intervenciones.

En cambio, los otros cinco proyectos continúan sujetos a la aprobación de la comuna. La concesionaria señaló que, aunque su propuesta inicial no fue aprobada, posteriormente se autorizó la primera fase de ampliación de la plaza de peaje Huánuco, ubicada en Línea Amarilla.

Peajes: cambios para reducir las colas

Mientras espera la aprobación de los proyectos pendientes, Lima Expresa informó que trabaja en medidas para aumentar la capacidad de los carriles de peaje electrónico. La iniciativa ya cuenta con aprobación municipal y se encuentra en proceso de implementación. La empresa prevé ponerla en funcionamiento antes de finalizar 2026.

Asimismo, implementó un piloto de redireccionamiento de carriles en el peaje Huánuco. Según sus resultados preliminares, la medida permitió reducir en 400 metros la longitud de la cola durante la hora punta de la tarde.

La concesionaria no precisó cuánto disminuiría el tiempo de espera de los conductores con estas intervenciones ni presentó una evaluación definitiva de sus resultados.

Accidentes y cierres temporales de carriles

Otro de los factores que afectan la circulación son los accidentes de tránsito y las emergencias que obligan a restringir temporalmente el paso de vehículos. Lima Expresa indicó que, ante estos hechos, su prioridad es proteger la vida de las personas, atender a los afectados y asegurar la zona para evitar nuevos incidentes.

La empresa explicó que estas situaciones pueden requerir el cierre de uno o más carriles. Cuando se registra un fallecimiento, la atención de la escena depende de la intervención de las autoridades competentes y del cumplimiento de los procedimientos correspondientes.

En esos casos, la concesionaria señaló que coordina con las autoridades para gestionar el tránsito y habilitar la vía tan pronto como las condiciones de seguridad y las autorizaciones lo permitan. También afirmó que sus protocolos contemplan la detección de incidentes, el desplazamiento de equipos de auxilio vial y la liberación de la calzada en el menor tiempo posible.

No obstante, Lima Expresa no detalló los tiempos promedio de respuesta y reapertura de los carriles ni proporcionó indicadores que permitan evaluar cuánto demoran estas operaciones en distintos tipos de emergencias.

Fiscalización de paraderos informales

Sobre la congestión generada por paraderos y operadores de transporte que incumplen las normas, Lima Expresa sostuvo que su responsabilidad comprende la operación y el mantenimiento de la infraestructura concesionada, pero no incluye la facultad de fiscalizar o sancionar a las empresas y conductores del transporte público. Esa competencia corresponde a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y a las demás autoridades involucradas.

Como parte del trabajo conjunto, la concesionaria indicó que renovó un convenio de cooperación con la ATU y le brinda acceso a cámaras de vigilancia para apoyar la fiscalización del transporte urbano en siete paraderos críticos de la Vía de Evitamiento. Según la empresa, la ATU también se comprometió a realizar operativos en estos puntos.

En el marco de esa coordinación se generaron 9.334 registros de fiscalización electrónica. Sin embargo, Lima Expresa no informó cuántos de estos registros derivaron en sanciones efectivas y señaló que esa información debe ser proporcionada por la ATU, como entidad responsable del procedimiento sancionador.

Mantenimiento y seguridad vial

Lima Expresa tiene a su cargo 25 kilómetros de infraestructura vial, correspondientes a la Vía de Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla. La empresa informó que realiza labores de mantenimiento de pistas y puentes, limpieza de la infraestructura y descolmatación del río Rímac en el sector próximo al Gran Túnel de Línea Amarilla.

También señaló que su Centro de Control de Operaciones utiliza inteligencia artificial desde 2023 para gestionar el tránsito y responder a incidentes. La concesionaria reportó una reducción del 78% en los siniestros viales graves —que incluyen heridos y fallecidos— entre 2016 y 2025.

La empresa atribuye parte de sus avances a las mejoras implementadas en la infraestructura. Sin embargo, la congestión continúa siendo un problema en determinados tramos y horarios, por lo que la ejecución de los proyectos pendientes y la coordinación con las autoridades de transporte serán relevantes para evaluar el impacto de las medidas anunciadas.