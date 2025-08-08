HOYSuscripcion LR Focus

“Manejar ya no cansa”: La transmisión automática de Toyota conquista a quienes pasan horas al volante

Si pasas mucho tiempo al volante, esto te interesa.

Toyota lidera la adopción de esta tecnología eficiente y duradera. Fuente: Difusión.
Toyota lidera la adopción de esta tecnología eficiente y duradera. Fuente: Difusión.

Hoy, miles de peruanos están adoptando una forma de conducir que ya es estándar en gran parte del mundo: más cómoda, más segura y con el respaldo de Toyota. En países como Estados Unidos, Japón o gran parte de Europa, la transmisión automática ya es la norma. Y en Perú, su crecimiento es imparable.

La caja automática dejó de ser un lujo para convertirse en una herramienta que transforma tu día a día, especialmente si manejas en ciudad, pasas horas en el tráfico o haces largos recorridos por trabajo o por familia.

Conduce sin estrés, en ciudad o carretera

En Lima, manejar en hora punta puede ser agotador: freno, acelerador, embrague, cambio de marcha... así durante horas. Con una caja automática, ese desgaste desaparece. Solo usas dos pedales: freno y acelerador. La conducción se vuelve fluida, cómoda y mucho más relajada. Eso significa menos cansancio físico y mayor concentración en la vía, lo que se traduce en más seguridad para ti y tus pasajeros.

Ideal para quienes pasan periodos largos al volante

Si eres emprendedor o usas tu vehículo como herramienta de trabajo, la transmisión automática marca una gran diferencia. Menos esfuerzo al manejar, más foco en tu ruta y mayor productividad. Con la tecnología y respaldo de Toyota, también estás invirtiendo en durabilidad, eficiencia y un manejo más inteligente.

Potencia y rendimiento, sin complicaciones

¿Crees que una caja automática no es potente? Hoy eso es cosa del pasado. Los modelos automáticos de Toyota responden con fuerza en pendientes, maniobras o rutas exigentes. Hilux, Hiace o Corolla Cross están diseñados para el ritmo del Perú: desde las pistas limeñas hasta las trochas de la sierra.

Además, gracias a su tecnología inteligente, optimizan el uso del motor manteniendo las revoluciones ideales. Esto no solo mejora la experiencia al volante, sino que también contribuye a un menor consumo de combustible.

Cada vez más peruanos se pasan a la automática

Hoy, el 60% de los SUV en Perú ya se venden con caja automática. En Lima, casi la mitad de los vehículos nuevos cuentan con este sistema. Y marcas líderes como Toyota ya están apostando por esta tecnología en sus modelos más emblemáticos —como la Land Cruiser Prado— que se ofrece solo en versión automática.

La próxima vez que manejes un Toyota automático, vas a entender por qué cada vez más personas no quieren volver atrás.

[PUBLIRREPORTAJE]

