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PSG vs Slovan Bratislava: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 1 de la Champions League

El actual campeón de la Champions League quiere estrenarse con un triunfo en su cancha ante el equipo de Eslovaquia. Revisa todo sobre el partido PSG vs Slovan Bratislava por la Liga de Campeones de la UEFA.

PSG vs Slovan Bratislava por la fecha 1 de la Champions League. Foto: Composición LR/Chat GPT
PSG vs Slovan Bratislava por la fecha 1 de la Champions League. Foto: Composición LR/Chat GPT
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El torneo más importante de Europa, la UEFA Champions League 2026-27, nos tiene preparados grandes partidos en la fecha 1 de su fase de liga. Uno de ellos tendrá como protagonista al PSG, actual campeón del certamen, y el Slovan Bratislava.

Los dirigidos por Luis Enrique quieren empezar de la mejor manera su camino hacia el tricampeonato en la competencia internacional. Por su parte, el equipo de Eslovaquia quiere dar el gran golpe en su segunda participación del torneo.

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¿Cuándo se juega el partido PSG - Slovan Bratislava?

El duelo entre PSG y Slovan Bratislava por la fecha 1 de la Champions League 2026-27 se disputará el miércoles 9 de setiembre en el Parque de los Príncipes (Francia).

¿A qué hora juega PSG - Slovan Bratislava por la Champions League?

En territorio peruano, el choque entre los equipos de Luis Enrique y Yaya Touré podrá seguirse a partir de las 2.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela, Chile: 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver PSG - Slovan Bratislava?

La transmisión del partido por la Champions League estará a cargo de la cadena ESPN 3 en Sudamérica (excepto Brasil).

  • Sudamérica: ESPN 3, Disney Plus
  • Brasil: Max
  • Centroamérica y México: Disney Plus y FOX One
  • Estados Unidos: Paramount+, DAZN
  • España: Movistar+

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Últimos partidos de PSG

  • PSG 1-2 Mónaco | 04.09.26
  • LOSC 2-2 PSG | 28.08.26
  • Rennes 2-2 PSG | 23.08.26
  • Lens 1-0 PSG | 16.08.26
  • PSG 2-1 Aston Villa | 12.08.26

Últimos partidos de Slovan Bratislava

  • DAC 1904 2-0 Slovan Bratislava | 05.09.26
  • Slovan Nitra-Chrenová 0-8 Slovan Bratislava | 02.09.26
  • Slovan Bratislava 1-2 Michalovce | 30.08.26
  • Celje 1-2 Slovan Bratislava | 26.08.26
  • FC Košice 1-2 Slovan Bratislava | 22.08.26
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