PSG vs Slovan Bratislava: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 1 de la Champions League

PSG vs Slovan Bratislava por la fecha 1 de la Champions League. Foto: Composición LR/Chat GPT

PSG vs Slovan Bratislava por la fecha 1 de la Champions League. Foto: Composición LR/Chat GPT

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El torneo más importante de Europa, la UEFA Champions League 2026-27, nos tiene preparados grandes partidos en la fecha 1 de su fase de liga. Uno de ellos tendrá como protagonista al PSG, actual campeón del certamen, y el Slovan Bratislava.

Los dirigidos por Luis Enrique quieren empezar de la mejor manera su camino hacia el tricampeonato en la competencia internacional. Por su parte, el equipo de Eslovaquia quiere dar el gran golpe en su segunda participación del torneo.

¿Cuándo se juega el partido PSG - Slovan Bratislava?

El duelo entre PSG y Slovan Bratislava por la fecha 1 de la Champions League 2026-27 se disputará el miércoles 9 de setiembre en el Parque de los Príncipes (Francia).

¿A qué hora juega PSG - Slovan Bratislava por la Champions League?

En territorio peruano, el choque entre los equipos de Luis Enrique y Yaya Touré podrá seguirse a partir de las 2.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver PSG - Slovan Bratislava?

La transmisión del partido por la Champions League estará a cargo de la cadena ESPN 3 en Sudamérica (excepto Brasil).

Sudamérica: ESPN 3, Disney Plus

Brasil: Max

Centroamérica y México: Disney Plus y FOX One

Estados Unidos: Paramount+, DAZN

España: Movistar+

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