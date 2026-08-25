¿Qué pasa con los objetos perdidos del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez? No se sortean ni se rematan

Los objetos olvidados en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez son trasladados a una oficina de hallazgos para su custodia y eventual devolución a sus propietarios. | Foto: LAP/Composición LR

Los objetos olvidados en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez son trasladados a una oficina de hallazgos para su custodia y eventual devolución a sus propietarios. | Foto: LAP/Composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Los objetos olvidados dentro del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez son trasladados a la oficina de hallazgos para su custodia temporal y eventual devolución a sus propietarios. Lima Airport Partners (LAP), operador del terminal, mantiene un procedimiento para identificar, almacenar y entregar estas pertenencias, mientras que los artículos no reclamados siguen un destino distinto según su tipo.

La entidad también ha advertido que no vende, remata ni subasta maletas u objetos extraviados. Las publicaciones en redes sociales que ofrecen supuestas ventas de equipajes a precios reducidos no forman parte de los canales oficiales del aeropuerto y han sido señaladas como intentos de estafa orientados a obtener datos personales o bancarios.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI CONFIRMÓ CITA EN SPA TOMYKO Y MINISTROS LA DELATAN | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

¿Cuánto tiempo guarda el Jorge Chávez los objetos perdidos y qué ocurre si nadie los reclama?

Los artículos encontrados dentro del terminal aéreo permanecen bajo custodia por un periodo limitado. De acuerdo con la información difundida por el aeropuerto, los objetos no reclamados pueden ser derivados posteriormente a la Beneficencia Pública del Callao para fines sociales.

Custodia temporal: los objetos encontrados permanecen almacenados por un plazo determinado.

los objetos encontrados permanecen almacenados por un plazo determinado. Destino social: las pertenencias que no son reclamadas pueden ser entregadas a la Beneficencia del Callao.

las pertenencias que no son reclamadas pueden ser entregadas a la Beneficencia del Callao. Excepciones: alimentos perecibles, líquidos y productos que puedan representar un riesgo sanitario no se almacenan.

alimentos perecibles, líquidos y productos que puedan representar un riesgo sanitario no se almacenan. Objetos olvidados dentro del avión: en estos casos, el pasajero debe contactar directamente con su aerolínea.

Para recuperar una pertenencia, el usuario puede acudir a la oficina de objetos perdidos ubicada en el piso 3, en la zona de check-in, al lado izquierdo del control de seguridad. La atención se realiza todos los días, incluidos feriados, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. También está disponible el correo hallazgos@lima-airport.com y la plataforma virtual de objetos perdidos.

Aeropuerto Jorge Chávez: falsas ventas y subastas de maletas perdidas

LAP ha desmentido las publicaciones que aseguran que el aeropuerto comercializa maletas olvidadas, equipajes no reclamados u otros artículos mediante remates, sorteos o ventas por internet. La entidad precisó que estas ofertas no corresponden a sus procedimientos oficiales.

Entre las modalidades detectadas figuran páginas o perfiles que utilizan imágenes y logotipos vinculados al aeropuerto para ofrecer equipajes a precios bajos. En algunos casos, estas páginas solicitan completar formularios o ingresar datos de tarjetas bancarias.

La devolución de una pertenencia reportada como encontrada no requiere participar en sorteos ni efectuar compras. El propietario debe identificarse y proporcionar información que permita acreditar que el objeto le pertenece. Si la pérdida ocurrió dentro de una aeronave, la gestión ya no corresponde a la oficina del terminal, sino a la compañía aérea responsable del vuelo.