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¡Sigue el calor! Senamhi prevé continuidad de altas temperaturas en Lima Metropolitana: hasta 28 °C

En un nuevo pronóstico, el organismo amplió la vigencia de temperaturas diurnas más elevadas de lo habitual que afectarán con mayor incidencia a los distritos más alejados del litoral.

Altas temperaturas en Lima
Altas temperaturas en Lima | Foto: Andina
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que Lima Metropolitana continuará registrando temperaturas diurnas por encima de lo normal hasta el viernes 28 de agosto. Como parte de este pronóstico, el organismo estima que se presenten valores de hasta 28 °C en los distritos más alejados del litoral.

El anuncio parte de un nuevo aviso meteorológico, vigente del miércoles 26 al viernes 28 de agosto, el cual contempla temperaturas de entre 24 °C y 28 °C para la costa central, donde se ubica la capital. Este incremento se registra en el contexto de El Niño Costero, cuyas condiciones podrían mantenerse durante los próximos meses, según explicó la ingeniera y meteoróloga del Senamhi, Diana Cadenillas, a la Agencia Andina.

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¿Cuáles son los distritos de Lima Metropolitana que se verán más afectados?

De acuerdo con la especialista, en distritos de Lima Norte, como Carabayllo y Puente Piedra, se esperan valores de hasta 28 °C. Le siguen las jurisdicciones de Lima Este y Lima Sur, así como los sectores más alejados del litoral, que tendrían temperaturas máximas de alrededor de 26 °C y 27 °C.

Por otro lado, apuntó que en Lima Oeste, el Callao y Lima Centro se presentarán máximas de entre 24 °C y 25 °C por su cercanía con el litoral, mientras que las temperaturas mínimas bordearán los 20 °C y 21 °C.

Cuidado con el brillo solar hacia el mediodía

Cadenillas señaló que los momentos de mayor brillo solar se registrarán principalmente entre las 10.00 a. m. y las 4.00 p. m. El ambiente se despejará más rápido en Lima Norte y Lima Este, mientras que en los distritos más cercanos al mar ocurrirá un poco más tarde.

La experta también precisó que los índices de radiación ultravioleta podrían alcanzar alrededor del nivel 9 y 11, este último considero muy alto, por lo que recomendó a la población protegerse frente a la radiación solar utilizando bloqueador, sombreros de ala ancha y ropa manga larga, además de evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad.

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