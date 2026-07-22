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Un hombre con parálisis del cuello para abajo recupera la sensibilidad y movimiento de sus manos gracias a un implante cerebral

El paciente pasó de no poder levantar las manos a la cara a limpiarse y lograr alimentarse de forma independiente.

Keith Thomas ahora puede agarrar, levantar y beber de una taza por sí solo. Foto: Institutos Feinstein para la Investigación Médica
Keith Thomas ahora puede agarrar, levantar y beber de una taza por sí solo. Foto: Institutos Feinstein para la Investigación Médica
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En 2023, tras 15 horas de cirugía cerebral abierta, un equipo de neurólogos completó con éxito el primer procedimiento de doble derivación neural e instaló una interfaz cerebro-computadora (BCI) a Keith Thomas, quien padecía cuadriplejia debido a una grave lesión en el cuello tras zambullirse en una piscina en 2020. Este avance médico permitió que el paciente recuperara gradualmente la sensibilidad y la fuerza en el brazo y la muñeca.

Tres años después, los investigadores de los Institutos Feinstein para la Investigación Médica expusieron las novedades sobre el progreso. El estudio publicado en la revista Nature Medicine detalla que la combinación de tecnologías de BCI e inteligencia artificial continúa brindando a su paciente una recuperación duradera y transformadora de su extremidad.

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¿Cómo funciona el implante cerebral?

El sistema innovador se basa en cinco matrices de microelectrodos implantadas quirúrgicamente en el cerebro de Thomas. Mediante algoritmos de aprendizaje automático, se interpretan las señales cerebrales que indican movimiento con una precisión cercana al 85%.

Se implantaron cinco conjuntos de electrodos en el cerebro de Thomas. Foto: Institutos Feinstein para la Investigación Médica

Se implantaron cinco conjuntos de electrodos en el cerebro de Thomas. Foto: Institutos Feinstein para la Investigación Médica

Estos mensajes neuronales se traducen en patrones de estimulación eléctrica que se aplican a los músculos del antebrazo, los cuales se mueven según lo previsto. Paralelamente, sensores integrados en una férula impresa en tres dimensiones miden la presión de agarre. Esto genera estimulación eléctrica en la corteza sensorial para producir la percepción del tacto.

"Este enfoque es una nueva forma de tratar la parálisis grave: no solo estamos sorteando la lesión, sino que estamos reconfigurando el sistema nervioso", afirmó Chad Bouton, especialista en medicina bioelectrónica y coautor del estudio.

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¿Cuáles fueron los avances frente a la cuadriplejia?

Los resultados son tan efectivos que Thomas ahora puede agarrar y levantar cáscaras de huevo huecas sin romperlas casi el 90% de las veces. También puede realizar esta y otras tareas similares mientras habla, lo que supone una gran mejora en comparación con los sistemas BCI existentes para gestionar cargas cognitivas.

"Poder sentir la mano de mi hermana, acariciar a mi perro y sentir su pelaje… estas experiencias que la lesión me arrebató han sido recuperadas. Pero más allá de las sesiones de estudio, ahora puedo rascarme la cara y secarme los ojos sin ayuda", señaló Thomas. "La tecnología me ha devuelto la conexión y la sensación de identidad".

"Esta investigación es prometedora para millones de pacientes, ya que abre la puerta a futuras investigaciones y aplicaciones clínicas prácticas que podrían ayudar a cientos de miles de personas que viven con parálisis", manifestó Chad Bouton.

De cara al futuro, el equipo trabaja para mejorar su sistema y ampliar los ensayos clínicos para incluir a otros pacientes con distintos grados de lesiones medulares y afecciones neurológicas. Recientemente, probaron el primer bypass neural interhumano, que permitió a Thomas sentir las sensaciones de otro paciente al tocar varios objetos.

"No solo estamos sorteando la lesión, sino que estamos reconfigurando el sistema nervioso", añadió Bouton.

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